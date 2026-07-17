La próxima semana se habilita una amplia red de dispositivos móviles de donación de sangre, que se suman a los puntos fijos, para favorecer la donación de sangre a residentes y viajeros

El Servicio Canario de la Salud anima a ciudadanos y turistas a donar sangre en Canarias durante esta temporada estival. La institución sanitaria busca garantizar unas reservas suficientes de hemoderivados desde la próxima semana. Así, los hospitales lograrán atender sin problemas las cirugías urgentes y otras necesidades médicas vitales de los pacientes.

El SCS recuerda la importancia de donar sangre durante el verano / Gobierno de Canarias

La Dirección General de Hemodonación del SCS destaca la necesidad vital de donar regularmente durante todo el año. La aportación altruista de las personas supone la única vía disponible para salvar múltiples vidas.

Opciones para donar este fin de semana

Este sábado, los sanitarios esperan a los donantes grancanarios en la céntrica avenida Mesa y López. Los profesionales atenderán allí desde las 9:30 hasta las 20:30 horas, con una pausa al mediodía. Por otro lado, el Hospital Insular abrirá sus puertas en horario casi ininterrumpido.

Mientras tanto, Tenerife ofrece varias alternativas para los voluntarios durante la jornada del sábado. El Club Mar Radazul dispondrá de un equipo especial con horario de mañana y tarde. También, el Hospital de La Candelaria recibirá a múltiples donantes durante toda la mañana.

Finalmente, el Hospital Universitario de Canarias mantendrá su punto activo durante el sábado y el domingo. Los ciudadanos podrán acudir allí durante gran parte del día para realizar su aportación altruista. De igual forma, este centro atiende las dudas telefónicas mediante el número 922 678 670.

Dispositivos habilitados en Tenerife

A partir del lunes, una unidad móvil visitará los municipios de Candelaria y San Miguel de Abona. Posteriormente, los profesionales viajarán hacia La Orotava y La Laguna durante el jueves y el viernes. Además, Adeje contará con una colecta especial en el comercio Leroy Merlin este sábado.

Respecto a los puntos fijos, Santa Cruz de Tenerife abre su centro habitual de la calle Méndez Núñez. Igualmente, el Centro de Salud de San Isidro recibirá a los donantes de lunes a viernes. Este último recinto ofrece una plaza de aparcamiento reservada para garantizar una mayor comodidad ciudadana.

Por último, los grandes hospitales tinerfeños facilitan la donación sin cita previa casi todos los días. Sin embargo, el personal de Hospiten Bellevue requiere llamar antes al teléfono 922 385 235. También, el Hospital San Juan de Dios atiende a los voluntarios durante cada mañana laboral.

Recogida de sangre en Gran Canaria

La capital grancanaria desplegará nuevos puntos de extracción dentro del Centro Comercial Las Arenas. Además, el viernes acudirá un equipo sanitario junto a las instalaciones del Gran Canaria Arena. Asimismo, el Espacio Cultural Jesús Arencibia funcionará sin descanso desde el miércoles hasta el viernes.

Fuera de la capital, San Mateo acogerá una importante campaña solidaria en la plaza de la Solidaridad. Los enfermeros trabajarán intensamente allí desde el lunes hasta el próximo miércoles por la tarde. Posteriormente, Santa Lucía de Tirajana dispondrá de un operativo móvil durante el jueves y el viernes.

Sobre los puntos fijos, Sanidad mantiene abierta su sede principal ubicada en la calle Alfonso XIII. También abren puntualmente los hospitales Materno Infantil, el Doctor Negrín y el Insular. Finalmente, Hospiten Roca San Agustín requiere solicitar cita previa llamando directamente por teléfono.

Extracciones en el resto del archipiélago

Fuerteventura habilita un cómodo espacio en la popular Playa de Los Pozos de Puerto del Rosario. Paralelamente, el Hospital General majorero mantiene intacta su actividad habitual de lunes a viernes. Por su parte, Lanzarote concentra las extracciones matutinas únicamente en el Hospital Doctor José Molina Orosa.

En La Palma, el Hospital Universitario General abre su punto de extracción todos los días de la semana. Mientras tanto, la isla de La Gomera centraliza su recogida en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. En ambos casos, los sanitarios aguardan a los residentes insulares con amplios horarios disponibles.

Por último, El Hierro organiza donaciones todos los lunes en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Los donantes deben cumplir ciertos requisitos básicos, como pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.