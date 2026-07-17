La presidenta insular recibió ayer la respuesta por parte del Ministerio de Transportes donde se pone de manifiesto que la conexión con Fuerteventura no es considerada de interés público

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, reprochó este viernes al Ministerio de Transportes la eliminación de la escala marítima estatal. Esta medida deja a la isla sin conexión directa con la Península porque, según la presidenta, no es de interés público.

Lola García denuncia que el Ministerio deja fuera a Fuerteventura de la línea marítima con la península por ser isla no capitalina / Cabildo de Fuerteventura

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha respondido este viernes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras recibir el escrito ayer remitido por la Dirección General de la Marina Mercante en el que confirma que la parada en Fuerteventura no forma parte de la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea marítima de interés público entre la Península y Canarias, al corresponder dicha obligación únicamente a las conexiones con las islas capitalinas.

En su respuesta, el Ministerio señala que la escala en Fuerteventura se venía realizando como consecuencia de una mejora ofertada por la empresa adjudicataria y no por una condición obligatoria del contrato. Por lo tanto, la empresa adjudicataria ha eliminado la escala en la isla majorera.

Reivindicación y consecuencias económicas

Según reivindica la presidenta insular, Lola García, «no parece razonable que el Estado permanezca impasible mientras una decisión empresarial altera un servicio esencial para nuestra Isla y mucho menos que nos manifiesten ahora que la conexión con Fuerteventura no es de interés público, quedando fuera de este servicio”.

La preocupación por la pérdida de la conectividad marítima con la península ya había sido manifestada en numerosas ocasiones tanto por el Cabildo, como por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Parlamento canario, “sin que hayamos sido escuchados”. “Lamento que el ministro no haya considerado de suficiente relevancia atender una reivindicación institucional que afecta directamente a la conectividad, la economía y la vida cotidiana de más de 127.000 ciudadanos y al tejido económico de toda una Isla”.

Acciones institucionales futuras

Según advierte Lola García, la doble insularidad ya supone una desventaja estructural para la isla majorera, “eliminar una conexión directa con la península agrave esta desigualdad”.

Los primeros balances económicos apuntan a un incremento de los costes del transporte de más de un 70 % al depender de enlaces a través de Gran Canaria. “Un sobrecoste que repercute directamente en el precio de los productos, reduce la competitividad de nuestras empresas y termina soportándolo cada familia majorera”. “Fuerteventura no pide un privilegio. Exige el mismo trato que cualquier territorio cuando está en juego un servicio esencial para su población”.

Asimismo, el Cabildo Insular de Fuerteventura ha informado al Ministerio que impulsará cuantas iniciativas administrativas, institucionales, políticas y parlamentarias resulten necesarias para lograr este objetivo.