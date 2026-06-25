El Cabildo de Fuerteventura ha denunciado actos vandálicos en varios puntos de recarga para vehículos eléctricos de la isla, unos hechos que han provocado importantes daños en estas infraestructuras públicas y que afectan directamente al servicio que prestan a la ciudadanía

Vehículo eléctrico.

El Cabildo de Fuerteventura ha denunciado actos vandálicos en varios puntos de recarga para vehículos eléctricos de la isla,. Unos hechos que han provocado importantes daños en estas infraestructuras públicas y que afectan directamente al servicio que prestan a la ciudadanía.

Uno de los incidentes se produjo en El Cotillo, donde un punto de recarga rápida de 50 kilovatios quedó completamente inutilizado tras ser objeto de un incendio provocado, ha informado el Cabildo en un comunicado.

A este caso se suma el ocurrido recientemente en Morro Jable, donde otro cargador resultó gravemente dañado tras el impacto de un vehículo. Como consecuencia de estos actos, ambos puntos de recarga permanecen fuera de servicio mientras se tramitan los trabajos necesarios para su reparación o sustitución.

Además de las molestias que esta situación genera a las personas usuarias de vehículos eléctricos, los daños ocasionados suponen un importante perjuicio económico para las arcas públicas.

Costes

El coste estimado de reparación y reposición de las instalaciones afectadas ronda los 100.000 euros, una cantidad que deberá detraerse de otras partidas presupuestarias para poder hacer frente a estas actuaciones.

La consejera de Industria y Actividades Clasificadas, Lolina Negrín, ha lamentado que “estos actos perjudican a toda la ciudadanía, ya que afectan a infraestructuras públicas destinadas a facilitar la movilidad sostenible y mejorar los servicios disponibles en la isla”.

Asimismo, Negrín ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad y al respeto por unos equipamientos que son de todos y cuya conservación resulta fundamental para seguir avanzando en la implantación de una red de recarga moderna y accesible en Fuerteventura”.

Desde la Consejería de Industria y Actividades Clasificadas se recuerda la importancia de cuidar y preservar los bienes y servicios públicos, cuya mejora y mantenimiento requieren un importante esfuerzo económico por parte de las administraciones públicas.