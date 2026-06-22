La corporación insular advierte de su impacto en el servicio público puesto que obligan a inmovilizar varias guaguas que «utilizan miles de personas»

Vandalismo en las guaguas de Fuerteventura.

El Cabildo de Fuerteventura denuncia los actos vandálicos registrados en varias guaguas del servicio público insular. Eso ha provocado daños en el mobiliario interior de los vehículos y obligado a retirar temporalmente algunas unidades de circulación para proceder a su reparación.

En las últimas semanas se han detectado diferentes desperfectos en varios vehículos de la flota, especialmente en los asientos, que han sufrido graves daños intencionados. Los daños registrados están valorados en más de 9.000 euros. Una cantidad a la que se suma el coste derivado de la inmovilización de los vehículos mientras permanecen en el taller para su reparación.

Además, los daños se han producido en las guaguas más nuevas y modernas de la flota insular, incorporadas por el Cabildo el pasado mes de noviembre dentro de su apuesta por ofrecer un transporte público de mayor calidad para la ciudadanía.

Repercusión sobre el funcionamiento de la red de transporte público

Más allá del perjuicio económico, el Cabildo recuerda que estos actos tienen una repercusión directa sobre el funcionamiento de la red de transporte público, ya que las guaguas afectadas deben permanecer fuera de servicio durante los trabajos de sustitución y acondicionamiento.

El consejero de Transportes, Luis González, lamenta que “estamos hablando de daños que pagamos entre todos. Cada acto vandálico supone destinar recursos a reparar desperfectos que podrían evitarse y que afectan directamente a un servicio esencial para miles de personas. Además del coste económico. Estos daños obligan a inmovilizar vehículos y generan grandes dificultades en la operatividad de la red de transporte”.

“Desde el Cabildo estamos realizando un importante esfuerzo para seguir mejorando el transporte público de Fuerteventura, con más frecuencias, nuevos servicios y mejores conexiones, porque sabemos que es una herramienta fundamental para la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso resulta especialmente triste que se produzcan comportamientos que dañan un servicio público tan necesario que pertenece a todos”.

Denuncias y posibles sanciones

La empresa concesionaria del servicio ha trasladado todas las incidencias detectadas a la Guardia Civil mediante las correspondientes denuncias. El Cabildo recuerda a la ciudadanía que este tipo de comportamientos conllevan la retirada del bono de transporte, además de posibles sanciones económicas previstas en la normativa vigente.

Desde la Consejería de Transportes se hace un llamamiento a la responsabilidad y al respeto por un servicio público que cada día utilizan miles de personas para desplazarse por la isla.