El Cabildo de Gran Canaria ejecutará obras de impermeabilización y rehabilitación del viaducto de Guiniguada hasta el próximo 23 de agosto

El Cabildo de Gran Canaria cerrará al tráfico el viaducto de Guiniguada en sentido sur a partir de las 21.00 horas de este domingo debido a las obras de impermeabilización y rehabilitación del firme que se están llevando a cabo en la infraestructura.

El corte será total y permanecerá activo las 24 horas del día, previsiblemente hasta el próximo 23 de agosto. La medida llega después de que hayan culminado los trabajos de impermeabilización realizados en la vía en sentido norte. Durante este periodo se habilitarán diferentes desvíos para garantizar la circulación.

Cierre al tráfico del viaducto de Guiniguada en sentido sur desde este domingo. Europa Press

Desvíos disponibles:

El primer desvío se establecerá desde la avenida Pintor Felo Monzón hasta la avenida Juan Carlos I y los túneles de Julio Luengo.

El segundo comenzará en los túneles de La Ballena (GC-23) y continuará hacia los túneles de Julio Luengo, la Avenida Marítima y, posteriormente, la GC-1.