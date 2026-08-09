El programa MasDanza Canarias reunirá cuatro propuestas de creadores de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote a partir de las 20:00 horas de Danza Contemporánea

El Festival Internacional de Danza Contemporánea llega este domingo al Teatro Guiniguada. MasDanza

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias llevará este domingo el arte canario al Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria con el programa MasDanza Canarias, que comenzará a las 20.00 horas.

El espectáculo incluirá cuatro propuestas de danza contemporánea, entre ellas ‘Ápeiron’, de Daniel Navarro, inspirada en el mito de un ser capaz de transformar su entorno a través del movimiento.

Además, la representación se completará con ‘BULLnerable’, de Andrea Pérez Bueno y Abián Hernández Herrera, una obra que aborda la sensibilidad, la conexión con uno mismo y con los demás y la exposición emocional; ‘Bruno’, de Daniel Fernández para la Compañía Wettribute; y ‘Ojos del océano’, con dramaturgia y dirección de Rocío Erpel y Adrián Martínez, de la Compañía Eszer, que reflexiona sobre las decisiones y las posibilidades ante la incertidumbre.

Propuestas procedentes de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote

El festival busca además impulsar la proyección nacional e internacional de los creadores participantes y favorecer el intercambio entre artistas de las distintas islas.

La iniciativa reúne propuestas procedentes de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote que exploran nuevos lenguajes corporales, además de, la investigación escénica y el vínculo entre la danza y la realidad contemporánea.