El Gobierno reforzará el dispositivo de seguridad el 12 de agosto ante la previsión de concentraciones de personas y el riesgo de incendios forestales

El Gobierno de Canarias activará el próximo 12 de agosto la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA) con motivo del eclipse parcial de Sol.

Prealerta en Canarias durante el eclipse de sol / RTVC

El dispositivo implicará a cabildos, ayuntamientos, cuerpos de seguridad y servicios de emergencias. Además, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y elegir lugares seguros para observar el eclipse.

Refuerzo de la seguridad durante el eclipse

La Dirección General de Emergencias prevé una elevada afluencia de personas a zonas de medianías y cumbres para seguir el eclipse. Esa concentración puede incrementar los riesgos asociados al evento.

Entre ellos figura el peligro de incendios forestales por el contacto de catalizadores con vegetación seca, el lanzamiento de colillas o conductas negligentes.

Asimismo, el Gobierno recuerda que la acumulación de personas también puede provocar golpes de calor, deshidrataciones y otros problemas derivados de la exposición prolongada al sol.

Recomendaciones para evitar incidencias

El Ejecutivo aconseja disfrutar del eclipse desde lugares próximos y evitar desplazamientos a las cumbres si no resultan necesarios.

Además, recomienda utilizar el transporte público siempre que sea posible, respetar las restricciones de tráfico y seguir las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.

Las autoridades también piden escalonar el regreso una vez finalice el fenómeno para evitar retenciones y facilitar la circulación de vehículos de emergencia.

Protección Civil coordinará el dispositivo

La activación del PLATECA permitirá coordinar la respuesta de todos los organismos implicados en caso de incidente. El operativo contará con la participación del CECOES 112, el Servicio de Urgencias Canario, la Policía Canaria y los cabildos, entre otros recursos.

Los cabildos gestionarán los dispositivos insulares relacionados con la prevención de incendios, la movilidad y la protección de los espacios naturales.

Por último, el Gobierno recuerda que el eclipse solo debe observarse con gafas homologadas. Las gafas de sol convencionales o los filtros caseros no protegen la vista frente a la radiación solar.