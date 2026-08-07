El estudio se centrará en legado histórico del municipio majorero desde la época aborigen hasta la actualidad en una nueva sesión de ‘Encuentros con el Patrimonio’

El Museo Pepe Dámaso de Pájara acogerá el próximo 12 de agosto una nueva edición del ciclo ‘Encuentros con el Patrimonio’. Expertos en arqueología y etnografía repasarán la evolución histórica del municipio y darán a conocer algunos de sus principales bienes patrimoniales.

Playa de Ugán, Pájara, Fuerteventura / RTVC

La iniciativa, impulsada por el Cabildo de Fuerteventura con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara, busca acercar la historia de la isla a la ciudadanía.

Un recorrido por la historia de Pájara

La sesión llevará por título ‘Pájara: un viaje por las huellas de su historia’. Durante el encuentro se analizará la evolución del municipio desde los primeros asentamientos aborígenes hasta la actualidad.

Los especialistas prestarán especial atención al patrimonio arqueológico de La Pared y la península de Jandía. Además, abordarán los espacios funerarios, los lugares de culto y el patrimonio rupestre.

Asimismo, explicarán cómo las comunidades aprovecharon los recursos del territorio a lo largo de los siglos y cómo ese legado sigue presente en la actualidad.

Acercar el patrimonio a la ciudadanía

El encuentro también profundizará en el patrimonio etnográfico de Pájara. Los ponentes analizarán aspectos relacionados con la gestión tradicional del agua y los bienes comunales.

Además, repasarán el aprovechamiento histórico de La Costa y el papel que ha desempeñado la cabra en la cultura y la economía majoreras.

La jornada contará con la participación de la doctora en Prehistoria María Antonia Perera Betancor y del investigador Antonio Cabrera Robayna, especialista en patrimonio arqueológico y etnográfico de Fuerteventura.