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Canarias activa la prealerta por riesgo de contaminación marina en el puerto de Gran Tarajal

Redacción RTVC
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La situación de prealerta del PLATECA se activa tras comprobar la existencia de una vía de agua en una embarcación atracada en el puerto de Gran Tarajal

Sala operativa del 112-Canarias. Imagen Gobierno de Canarias
Sala operativa del 112-Canarias. Imagen Gobierno de Canarias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por un posible episodio de contaminación marina en el puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje (Fuerteventura). La medida entró en vigor a las 22:00 horas de este miércoles, 5 de agosto, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

La activación de la prealerta se produce después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibiera un aviso de Puertos Canarios informando de la existencia de una vía de agua en una embarcación atracada en el puerto majorero.

Según la información facilitada por el Gobierno de Canarias, en estos momentos no existe contaminación marina, aunque el incidente mantiene en alerta a las administraciones por el riesgo de que pueda producirse un vertido al mar si la situación empeora.

Como consecuencia del suceso, a las 20:20 horas se activó el Plan Interior Marítimo (PIM) en fase de emergencia. Posteriormente, a las 20:48 horas, la Capitanía Marítima informó de la activación del Plan Marítimo Nacional en fase de alerta para coordinar la respuesta ante un posible episodio de contaminación.

PLATECA en situación de prealerta

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias decidió activar el PLATECA en situación de prealerta con el objetivo de reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados, así como garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para realizar un seguimiento permanente de la evolución del incidente.

Las autoridades continúan monitorizando el estado de la embarcación y la evolución de la incidencia para evitar que se produzca un vertido que afecte a las aguas del puerto de Gran Tarajal y al entorno marino. Mientras tanto, se mantiene el dispositivo preventivo a la espera de que los trabajos de control y aseguramiento de la embarcación permitan dar por finalizada la situación de riesgo.

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