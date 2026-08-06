El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó

La población española roza los 50 millones. Calle en el centro de La Laguna. Imagen cedida

La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, el valor máximo de la serie histórica, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó.

La población nacida en el extranjero -10.291.807 personas- es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.

El mayor número de nuevos migrantes durante el segundo trimestre de 2026 llegaron de Colombia (con 34.000 llegadas a España), la nacionalidad venezolana (23.300) y la marroquí (21.100).

(Habrá ampliación)