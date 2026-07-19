Canarias se prepara para vivir una final histórica entre España y Argentina

La afición canaria se moviliza para apoyar a la selección española, que busca conquistar su segundo Mundial ante la vigente campeona

Camisetas rojas, banderas y mucha expectación. La afición canaria se prepara para vivir este domingo una jornada histórica con la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina. El encuentro comenzará a las 20.00 horas, horario canaria, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Desde varias horas antes del inicio del partido, las calles, los establecimientos y los espacios habilitados para seguir la final comenzarán a llenarse de seguidores dispuestos a animar a la selección española en su lucha por conquistar la segunda estrella de su historia.

Cita histórica

España regresa a una final mundialista dieciséis años después de proclamarse campeona en Sudáfrica 2010. El combinado dirigido por Luis de la Fuente alcanzó el partido decisivo después de superar a Francia en semifinales, mientras que Argentina, vigente campeona, eliminó a Inglaterra.

El encuentro enfrenta a dos de las selecciones más destacadas del campeonato y a dos aficiones que viven el fútbol con especial intensidad. En Nueva York y Nueva Jersey, seguidores españoles y argentinos también han comenzado a concentrarse desde las horas previas al partido, tiñendo las calles con los colores de ambos países.

La expectación se repite en numerosos municipios de Canarias, donde se han organizado retransmisiones públicas y encuentros colectivos para seguir la final. La final coincide además con un domingo de verano, lo que permitirá que el ambiente futbolístico se extienda durante toda la jornada en distintos puntos de las islas.

Plaza de la Música en Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, uno de los principales puntos de encuentro será la plaza de la Música-Jerónimo Saavedra, donde se instalará una pantalla gigante para que la ciudadanía pueda seguir el partido de manera gratuita. La zona de animación abrirá a las 18.00 horas, dos horas antes del comienzo de la final, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

El Ayuntamiento recomienda acudir con antelación ante la afluencia de público prevista.

También numerosos bares, terrazas y locales de restauración preparan una tarde especial para retransmitir el encuentro.

Hasta 10.000 personasen el Cook Music Fest

Hasta un total de 10.000 personas podrán disfrutar en Santa Cruz de Tenerife y de manera gratuita de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina este domingo dentro del recinto del Cook Music Fest, donde se han habilitado varias pantallas gigantes y animación previa desde las 18 horas.

Durante todo el encuentro habrá a disposición de los asistentes zona de hostelería y animación. La iniciativa es una colaboración del festival con el Ayuntamiento capitalino, el Cabildo de Tenerife y la Autoridad portuaria.

El Cook Music Fest ha detallado que habrá música, DJs y atracciones, así como más de 25 puestos de hostelería con foodtrucks y productos de kilómetro 0.