Exigen reconstruir la histórica escalera de El Golfo de Lanzarote

El Gobierno regional, el cabildo y el ayuntamiento exigen a Costas que reconstruya este acceso, la entidad destruyó una infraestructura que los marineros usaban para sobrevivir

La histórica escalera de la Playa de Abajo en El Golfo, Lanzarote, quedó destruida recientemente. Consecuentemente, las autoridades locales exigen al Estado la reconstrucción inmediata de este acceso. Los marineros construyeron esta infraestructura hace más de ochenta años para combatir el hambre.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El marinero Isidro Martín construyó este acceso vital hace más de ochenta años. Inicialmente, los pescadores locales utilizaron la ruta para subir ágilmente sus capturas. El hambre motivó directamente la creación de esta infraestructura indispensable para el pueblo.

Actualmente, su nieta Nereida observa con gran impotencia los escombros del paso marítimo. Por consiguiente, ella siente mucho dolor al pensar en esta incomprensible destrucción. Nereida considera además que los responsables rompieron la obra desde la más absoluta ignorancia.

La edificación representó mucho más que una simple bajada hacia las aguas del océano. De hecho, Nereida define la historia del lugar como un verdadero relato de superación. Los marineros encontraron allí el sustento principal para todo el pueblo costero.

La firme respuesta institucional y vecinal

Las instituciones canarias cierran filas ante la reciente demolición del paso costero. Consecuentemente, el Gobierno regional, el cabildo y el ayuntamiento actúan totalmente unidos. Los tres organismos públicos exigen la reconstrucción de la instalación inmediatamente.

Costas justificó el derribo mediante unos documentos enviados desde sus oficinas madrileñas. En concreto, estos papeles catalogaban la histórica escalera como una instalación ilegal. Sin embargo, los vecinos califican la acción como una auténtica aberración.

La indignación ciudadana crece notablemente en Lanzarote tras perder este símbolo del litoral. Mientras tanto, Nereida lanza unas flores al mar como un emotivo tributo final. Finalmente, la mujer busca dar voz a una historia de esfuerzo y salitre.