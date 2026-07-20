La Policía Nacional ha detenido al hombre en el aeropuerto Tenerife Sur

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Tenerife Sur a un hombre que tenía en vigor una orden de búsqueda como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa cometido en diciembre de 2025 en Adeje.

Fotograma de la detención del hombre en el Aeropuerto de Tenerife Sur cuando llegaba de un vuelo procedente de Reino Unido / RTVC

El arresto se produjo cuando el investigado llegaba a Tenerife en un vuelo procedente de Liverpool (Reino Unido), ha informado este lunes la Policía Nacional.

Los hechos se remontan a 2025

Los hechos por los que era buscado ocurrieron en 2025 en un complejo situado en el municipio de Adeje, donde la víctima sufrió varios ataques con un arma blanca de grandes dimensiones en zonas vitales, entre ellas el cuello.

Según la Policía Nacional, la víctima logró sobrevivir gracias a la intervención de un testigo.

El presunto autor consiguió huir tras los hechos, por lo que la investigación permanecía abierta y sobre él pesaba una orden de búsqueda.

Además, al detenido le constan diversas causas pendientes por conducción temeraria, atentado a agentes de la autoridad y lesiones.