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Encuentran el cadáver de una persona en una cueva de Santa Cruz de Tenerife

RTVC / EFE
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El cuerpo ha sido hallado en una cueva cerca de la costa en Santa Cruz de Tenerife por la Policía Nacional

Encuentran el cadáver de una persona en una cueva de Santa Cruz
Encuentran el cadáver de una persona en una cueva de Santa Cruz

La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una persona en una cueva en una zona costera de Santa Cruz de Tenerife. Así se lo han confirmado a EFE fuentes del cuerpo policial y ha adelantado el periódico El Día.

Por el momento se desconocen las circunstancias de la muerte y se está a la espera de que la autopsia pueda esclarecer las posibles causas del fallecimiento y la identidad de la persona.

El cuerpo fue encontrado el viernes por la tarde por agentes del cuerpo y del suceso la Policía Nacional ha informado este domingo.

La investigación la dirigen agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

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