CL Tamanca vs Unión Gáldar: en busca de un puesto de la final

El CL Tamanca y el CL Unión Gáldar disputan la semifinal en busca de un puesto en la final del Torneo DISA – Gobierno de Canarias de lucha canaria

La máxima competición regional de la lucha canaria llega a su hora de la verdad. Este sábado 18 de julio de 2026, a partir de las 15:30 horas, el Terrero Mencey Tegueste de Tenerife se convertirá en el epicentro de la emoción con la primera semifinal del Torneo DISA Gobierno de Canarias de Primera Categoría. Un choque de trenes titánico entre el CL Tamanca Las Manchas (La Palma) y el CL Unión Gáldar Ybarra (Gran Canaria).

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CL Tamanca Las Manchas: orgullo palmero que no se rinde

El conjunto de Las Manchas está viviendo un momento histórico. Tras celebrar por todo lo alto su 50 aniversario, el club palmero superó al CL Antigua de Fuerteventura en una eliminatoria de cuartos de final agónica y espectacular.

El equipo, aunque en la fase regular sufrieron una ajustada derrota en su visita a tierras galdenses (12-10), la evolución del bloque manchero a lo largo del torneo los convierte en un rival sumamente peligroso en terreno neutral. Su afición ya está organizando el desembarco en Tenerife para teñir las gradas con sus colores históricos.

CL Unión Gáldar Ybarra: en busca del trono regional

Por su parte, el histórico Unión Gáldar Ybarra llega a esta cita consolidado como uno de los proyectos más sólidos del archipiélago. La escuadra de la ciudad de los caballeros ha sabido conjugar veteranía y una media envidiable para sellar su pase a esta Final a Cuatro por méritos propios.

El cuadro grancanario sabe lo que es ganarle al Tamanca esta temporada. Los hombres de Gáldar confían en la potencia de su plantilla y en la efectividad de sus mañas para derribar el muro palmero.

Dónde ver en directo

Televisión Canaria realizará un despliegue técnico histórico bajo el sello de Terrero y Gloria para llevar a cada hogar un fin de semana de pura brega. De este emparejamiento saldrá el primer finalista que peleará el domingo por la ansiada corona.

Se podrá seguir a partir de las 15:30 través de:

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