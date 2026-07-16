‘Terrero y Gloria’ ofrece este fin de semana el Torneo DISA-Gobierno de Canarias con una programación especial en directo a través de la TDT, Canarias Play, el canal de Deportes de YouTube y rtvc.es

La cita más esperada de la temporada llega este fin de semana a Televisión Canaria. ‘Terrero y Gloria’ ofrecerá en exclusiva este sábado y domingo, 18 y 19 de julio, la Final a Cuatro del Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Primera Categoría 2026, con el mayor despliegue técnico realizado hasta la fecha para una retransmisión de lucha canaria. La competición podrá seguirse en directo por la TDT, Canarias Play, el canal de Deportes de YouTube y rtvc.es.

La cobertura arrancará el sábado 18 de julio a partir de las 14:30 horas, con una edición especial del Telenoticias FDS1 desde el Terrero Insular Mencey Tegueste. A continuación, desde las 15:30 horas, ‘Terrero y Gloria’ ofrecerá en directo las dos semifinales, que enfrentarán al CL Tamanca-Las Manchas con el Unión Gáldar Ybarra y al vigente campeón, el CL Chimbesque, con el equipo anfitrión, el CL Tegueste. La jornada concluirá con una edición especial del Telenoticias FDS2.

El domingo, desde las 12:00 horas, el programa volverá a conectar en directo con el terrero para ofrecer la previa de la gran final, que comenzará a las 12:30 horas. Tras la luchada, Televisión Canaria emitirá una edición especial del Telenoticias FDS1.

Para esta segunda edición de la Final a Cuatro, RTVC movilizará a una treintena de profesionales y desplegará once cámaras, una unidad móvil de última generación, videoarbitraje y, como principal novedad, cámaras corporales en los árbitros, que ofrecerán una perspectiva inédita desde el centro del terrero.

Durante todo el fin de semana, ‘Terrero y Gloria’ ofrecerá entrevistas, reportajes y el análisis de los protagonistas, además de conexiones en directo con La Palma y Gran Canaria para mostrar el ambiente entre las aficiones de los equipos finalistas.

Con esta retransmisión, RTVC reafirma su compromiso con la difusión y promoción de los deportes autóctonos, acercando a todos los hogares canarios uno de los acontecimientos más importantes de la temporada de la lucha canaria.