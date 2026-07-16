Televisión Canaria desplaza un equipo a Nueva York para cubrir la final del Mundial de Fútbol en la que juegan tres canarios

La jefa de Deportes, Fátima Febles, y el operador de cámara Sergio Bencomo pondrán especial atención en el seguimiento a los canarios Pedri y Yeremy Pino, convocados por España, y a Nico Paz, jugador de Argentina que nació en Tenerife

Televisión Canaria ha desplazado a Nueva York a un equipo integrado por la jefa de Deportes, Fátima Febles, y el operador de cámara Sergio Bencomo, para trasladar a los telespectadores de las islas los detalles de la final de la Copa del Mundial de Fútbol que enfrenta a España y Argentina este domingo 19 de julio en el en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Fátima Febles, jefa de Deportes de Televisión Canaria.

Esta final cuenta con un hito histórico para Canarias. Tres jugadores nacidos en las islas forman parte de los jugadores que aspiran a conseguir esa Copa. El tinerfeño Pedri y el grancanario Yeremy Pino figuran en la representación de España, mientras en las filas de Argentina se encuentra otro jugador que nació en Tenerife, Nico Paz, hijo del ex jugador del CD Tenerife, Pablo Paz.

«Nunca en la historia ha habido tres canarios en una final del Mundial, y es muy difícil que esto vuelva a suceder», explica Fátima Febles. «Intentaremos», añade, «estar en los entrenamientos y en los sitios donde esté la afición española para contar todo el ambiente y cómo se vivió en estos días previos hasta la final».

Para Febles supone un reto ilusionante «por la oportunidad que vamos a tener para nutrir a Canarias de todas esas anécdotas y curiosidades que podamos obtener tanto de los jugadores canarios como de los aficionados que se han trasladado a Nueva York para seguir la final. Si además», apunta, «podemos contar que España se lleva la segunda estrella, sería fantástico».

De izquierda a derecha, Yerey Pino y Pedri, jugadores canarios participantes en el Mundial 2026.

Ilusión por la posibilidad de una segunda estrella del Mundial para España

La selección de España regresa a la final a un Mundial después de 16 años, tras la victoria del Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, otros dos canarios, David Silva y Pedrito Rodríguez consiguieron coronarse campeones del mundo tras vencer a Países Bajos. Ahora se presenta una nueva oportunidad a Pedri y Yeremy Pino de repetir la hazaña.

El jugador del FC Barcelona Pedri González, natural de Tegueste (Tenerife), ha acudido a la cita mundialista consolidado como uno de los grandes motores y piezas clave en el esquema de la selección española. Su visión de juego y liderazgo en la medular fueron fundamentales a la hora de convocarlo el seleccionador Luis de la Fuente, aunque es verdad que no está gozando de un gran estado de forma durante el campeonato. El canterano de la UD Las Palmas empezó como titular, puesto que perdió en los cuartos de final ante Bélgica sin perder por ello importancia para el seleccionador, que ha seguido contando con él.

Por su parte, el extremo grancanario Yeremy Pino, jugador del equipo inglés Crystal Palace FC, se postulaba como uno de los recursos ofensivos más desequilibrantes de España. En el campeonato ha disputado 70 minutos de juego, durante la segunda mitad ante Arabia Saudí y 25 minutos contra Uruguay, encuentro en el que sufrió una lesión de hombro que le privó de tener más minutos en las eliminatorias.

Nico Paz, con la camiseta del Como, jugador de Argentina nacido en Tenerife.

Parecido tiempo, unos 71 minutos, ha tenido el jugador de la selección argentina Nico Paz de demostrar su talento. Nacido en Tenerife donde jugó su padre, Pablo Paz, el jugador del Como italiano saltó al campo en los partidos en fase de grupos de Argelia y Jordania, sin aparecer en los partidos de eliminación directa.

Los tres jugadores cuentan, más allá del tiempo jugado, con el honor de forma parte de la élite futbolística que ha tenido la oportunidad de participar en el campeonato más importante al que puedan aspirar.

Una vez más, Televisión Canaria hace un esfuerzo para contar de forma directa aquellos acontecimientos de interés general en el que destaca el protagonismo canario, como es el caso de esta Copa del Mundial de Fútbol 2026.