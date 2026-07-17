Candelaria Delgado y Ana Padrón hacen balance del trabajo del Instituto Canario de Igualdad destacando el trabajo de los cinco Centros de Crisis 24 horas

Las responsables de Igualdad evaluaron este viernes la gestión institucional contra la violencia machista. Ambas dirigentes detallaron los logros recientes para proteger mejor a las mujeres víctimas. Asimismo, explicaron las próximas acciones públicas para consolidar esta red protectora.

Canarias refuerza su red integral contra la violencia machista / Gobierno de Canarias

La Consejería de Bienestar Social fortalece actualmente la atención directa a las víctimas. En consecuencia, el Gobierno autonómico destina casi 15 millones de euros. De este modo, la comunidad mejora sus políticas transversales de igualdad rápidamente.

Logros y recursos actuales

El Instituto Canario de Igualdad abrió 5 Centros de Crisis. Estos espacios operan durante todo el día en el Archipiélago. Así, las víctimas reciben atención psicológica y jurídica sin interponer denuncia previa.

Por otro lado, estos recursos asistieron a 1.164 personas durante su primer año. Las profesionales atendieron a mujeres, menores y diferentes familiares afectados. Ciertamente, esta red constituye un valioso patrimonio público para el futuro.

Asimismo, la consejera afirma que mejoró la gestión del Pacto de Estado. El equipo resolvió rápidamente todas las justificaciones de fondos pendientes. Consecuentemente, el dinero llega ahora con mayor rapidez a los servicios destinados.

Consolidar lo conseguido

Por su parte, Ana Padrón explicó las nuevas líneas de trabajo. La directora prioriza reforzar los recursos construidos durante los próximos meses. De esta forma, la institución busca dejar unas bases autonómicas muy sólidas.

Además, la administración aportará 8 millones de euros en 2026. Este presupuesto consolidará la red canaria de servicios especializados. Igualmente, el Ejecutivo aprobará un nuevo decreto para facilitar ayudas económicas.

Finalmente, el Instituto Canario de Igualdad implantará el programa informático Tindaya. Esta nueva aplicación conecta la información entre los distintos recursos especializados. En conclusión, la herramienta mejora la coordinación institucional y el seguimiento diario.