En el Día Mundial de las Redes Sociales, hemos analizado con perspectiva de género su contribución. Las expertas reconocen como un aspecto negativo, el hecho de que han ayudado a perpetuar la violencia hacia las mujeres.

El papel de las redes sociales como altavoz del feminismo ha sido crucial en la última década. El movimiento Me Too, está considerado uno de los hitos que ha permitido que las mujeres comenzaran a ocupar espacios también en el ámbito digital. Sin embargo, como suele suceder, cada vez que eso se produce también hay una consecuencia en forma de reacción de odio.

Es lo que ha afirmado en Buenos Días Canarias la experta en ciberviolencias de género Ana Lydia Fernández- Layos. El problema en su opinión, se encuentra en el hecho de que «la violencia hacia las mujeres ha cambiado de escenario, pero no cambia el marco ideológico que la genera.» De ahí que en estas décadas se haya dado la paradoja de un activismo feminista cada vez mayor, al tiempo que la reacción misógina se incrementaba. Tanto, como para que ya se haya acuñado el término machosfera o manosfera que identifica a ese espacio de odio en redes hacia las mujeres.

Trabajar la educación en igualdad

Esta experta asegura que «el odio hacia las mujeres en redes se manifiesta en la aparición de nuevos delitos». Como ejemplo se encuentra el uso de IA para crear imágenes pornográficas y, más recientemente, la creación de imágenes de IA de seguidoras del mundial de Fútbol que derivan a páginas de Only Fans, que blanquean la prostitución.

En pleno debate sobre las limitaciones al uso de redes sociales que se ha iniciado en varios países, entre ellos España, esta experta asegura que «debería haber acompañamiento digital, formación en igualdad y no solo medidas prohibitivas.