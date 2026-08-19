La colisión entre varios vehículos a la altura de Fañabé, en Adeje, provocó heridas a seis personas, según el 112

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seis personas, entre ellas dos menores de 11 y 2 años, han resultado heridas de diversa consideración en una colisión entre varios vehículos en la TF-1, a la altura de Fañabé (Adeje), en el sur de Tenerife.

El 112 Canarias recibió el aviso y movilizó a los servicios de emergencia, que contó con el desplazamiento de cuatro ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, que trasladó a los afectados a Hospiten Sur y al Hospital del Sur.

Los menores, heridos leves

En el momento inicial de la asistencia, los dos menores de edad presentaban heridas de carácter leve, igual que una mujer de 45 años. Otra tenía una cervicalgia leve, igual que un varón de 18 años, y otro de 48 presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Efectivos de Bomberos desplazados al lugar del incidente colaboraron con los recursos de emergencias. Agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el correspondiente atestado.



