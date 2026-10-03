El grave accidente del camión en la TF-5, que dejó un fallecido, podría haberse producido por un fallo en el sistema de frenado del vehículo, aunque la investigación está abierta por parte de la Guardia Civil

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Guardia Civil investiga las circunstancias del grave accidente de un camión ocurrido este viernes en la autopista TF-5, a la altura de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife, que se saldó con una persona fallecida y otra herida.

Las primeras hipótesis apuntan a que el vehículo pesado habría sufrido un fallo en el sistema de frenado antes de volcar. Además, según ha podido saber Televisión Canaria, el camión implicado no podía circular por esta autopista, un extremo que también forma parte de las circunstancias que se investigan.

Vuelco de camión en la TF-5. Imagen Policía Local

El accidente tuvo lugar en los carriles en sentido descendente, en dirección a la capital tinerfeña, donde el camión volcó y provocó importantes retenciones de tráfico.

En el siniestro también se vieron implicados un turismo y un taxi. Como consecuencia de la colisión, uno de los coches fue desplazado hasta la vía inferior, enlace de acceso a Santa Cruz con la TF-1.

Investigación en marcha

La investigación de la Guardia Civil deberá esclarecer las causas exactas del siniestro, determinar si el vehículo sufrió una avería mecánica y comprobar las condiciones en las que circulaba antes del vuelco.

El suceso volvió a afectar a la circulación en uno de los principales accesos a Santa Cruz de Tenerife y movilizó a los servicios de emergencia, que confirmaron el fallecimiento de una persona.