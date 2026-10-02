Se desconocen las causas que provocaron el vuelco del camión y el accidente está registrando importantes retenciones de entrada a la ciudad

A primera hora de la tarde se ha registrado el vuelco de un camión contenedor en Santa Cruz de Tenerife que ha dejado una persona fallecida según ha confirmado la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife a la Radio Canaria.

El accidente se ha registrado en la autopista del sur, entrada a la capital tinerfeña, a la altura del barrio de Chamberí. Todas las vías de entrada a la ciudad por la autopista TF-5 están cerradas y la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife recomienda no circular por esta vía.

Varios coches se han visto implicados en el accidente. Las primeras informaciones apuntan a que hay dos personas heridas.

Equipos de emergencia se han trasladado hasta la zona.

Estado en el que ha quedado el camión tras el vuelco a la entrada de Santa Cruz de Tenerife

Tras este accidente y el corte de la autopista a la altura del accidente ha dejado parte de la vía vacía, un imagen poco común.