RTVC te ofrece el calendario completo del grupo canario de Tercera Federación, actualizado jornada a jornada. Aquí encontrarás fechas, horarios y equipos de todos los encuentros de la temporada 2026/2027, desde la jornada 1 hasta la última. Consulta cuándo juega tu equipo y no te pierdas ningún partido del fútbol canario.
Jornada 1 – 05.09.2026 – 06.09.2026 – Aplazada la jornada al 21.10.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Panadería Pulido San Mateo
21/10 17:00
CD Mensajero
CD Tenerife C
21/10 17:00
UD Villa de Santa Brígida
San Bartolomé CF
21/10 16:00
UD Playas de Sotavento
UD Los Llanos de Aridane
21/10 17:00
CD Marino
UD Las Palmas C
21/10 17:30
CD Laguna
CD San Miguel
21/10 17:00
Estrella CF
UD Añaza
21/10 18:30
UD Lanzarote
Villaverde Norte SD
21/10 16:00
CD Unión Sur Yaiza
Chatur San Fernando
21/10 18:00
Real Unión Tenerife
Jornada 2 – 12.09.2026 – 13.09.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
CD Unión Sur Yaiza
12/09 12:00
San Bartolomé CF
Real Unión Tenerife
12/09 11:00
UD Los Llanos de Aridane
Estrella CF
12/09 11:00
Villaverde Norte SD
UD Playas de Sotavento
12/09 12:00
UD Las Palmas C
UD Villa de Santa Brígida
12/09 12:00
UD Añaza
CD Laguna
12/09 17:00
Chatur San Fernando
UD Lanzarote
13/09 11:30
CD San Miguel
CD Marino
13/09 12:00
Panadería Pulido San Mateo
CD Mensajero
13/09 12:00
CD Tenerife C
Jornada 3– 19.09.2026 – 20.09.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Panadería Pulido San Mateo
19/09 12:00
CD Tenerife C
UD Los Llanos de Aridane
19/09 17:00
CD Laguna
UD Las Palmas C
19/09 17:00
CD Unión Sur Yaiza
San Bartolomé CF
19/09 17:00
Estrella CF
CD San Miguel
19/09 17:00
UD Villa de Santa Brígida
UD Añaza
19/09 17:00
CD Mensajero
Villaverde Norte SD
19/09 17:30
UD Lanzarote
CD Marino
20/09 12:00
Real Unión Tenerife
Chatur San Fernando
20/09 12:00
UD Playas de Sotavento
Jornada 4 – 26.09.2026 – 27.09.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
26/09 11:00
Panadería Pulido San Mateo
Estrella CF
26/09 11:00
UD Las Palmas C
UD Playas de Sotavento
26/09 12:00
UD Los Llanos de Aridane
CD Unión Sur Yaiza
26/09 12:00
Chatur San Fernando
UD Villa de Santa Brígida
26/09 12:00
Villaverde Norte SD
CD Tenerife C
26/09 16:00
UD Añaza
CD Laguna
26/09 17:00
CD Marino
UD Lanzarote
27/09 11:30
San Bartolomé CF
CD Mensajero
27/09 12:00
CD San Miguel
Jornada 5 – 03.10.2026 – 04.10.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
03/10 11:00
CD Laguna
Panadería Pulido San Mateo
03/10 12:00
UD Añaza
UD Los Llanos de Aridane
03/10 17:00
CD Unión Sur Yaiza
UD Las Palmas C
03/10 17:00
UD Lanzarote
San Bartolomé CF
03/10 17:00
UD Villa de Santa Brígida
CD San Miguel
03/10 17:00
CD Tenerife C
Villaverde Norte SD
03/10 17:30
CD Mensajero
CD Marino
04/10 12:00
UD Playas de Sotavento
Chatur San Fernando
04/10 12:00
Estrella CF
Jornada 6 – 09.10.2026 – 11.10.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
UD Añaza
09/10 21:00
CD San Miguel
Estrella CF
10/10 11:00
UD Los Llanos de Aridane
UD Playas de Sotavento
10/10 12:00
Real Unión Tenerife
CD Unión Sur Yaiza
10/10 12:00
CD Marino
UD Villa de Santa Brígida
10/10 12:00
UD Las Palmas C
CD Tenerife C
10/10 16:00
Villaverde Norte SD
CD Laguna
10/10 17:00
Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote
11/10 11:30
Chatur San Fernando
CD Mensajero
11/10 12:00
San Bartolomé
Jornada 7 – 17.10.2026 – 18.10.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
17/10 11:00
Unión Sur Yaiza
Panadería Pulido San Mateo
17/10 12:00
CD San Miguel
CD Laguna
17/10 17:00
UD Playas de Sotavento
UD Los Llanos de Aridane
17/10 17:00
UD Lanzarote
UD Las Palmas C
17/10 17:00
CD Mensajero
San Bartolomé
17/10 17:00
CD Tenerife C
Villaverde Norte SD
17/10 17:30
UD Añaza
CD Marino
18/10 12:00
Estrella CF
Chatur San Fernando
18/10 12:00
UD Villa Santa Brígida
Jornada 8 – 24.10.2026 – 25.10.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
24/10 11:00
Real Unión Tenerife
UD Playas de Sotavento
24/10 12:00
Panadería Pulido San Mateo
Unión Sur Yaiza
24/10 12:00
CD Laguna
UD Villa Santa Brígida
24/10 12:00
UD Los Llanos de Aridane
CD Tenerife C
24/10 16:00
UD Las Palmas C
UD Añaza
24/10 17:00
San Bartolomé
CD San Miguel
24/10 17:00
Villaverde Norte SD
UD Lanzarote
25/10 11:30
CD Marino
CD Mensajero
25/10 12:00
Chatur San Fernando
Jornada 9 – 31.10.2026 – 01.11.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
31/10 11:00
UD Lanzarote
UD Playas de Sotavento
31/10 12:00
Unión Sur Yaiza
Panadería Pulido San Mateo
31/10 12:00
Villaverde Norte SD
CD Laguna
31/10 17:00
Estrella CF
UD Los Llanos de Aridane
31/10 17:00
CD Mensajero
UD Las Palmas C
31/10 17:00
UD Añaza
San Bartolomé
31/10 17:00
CD San Miguel
CD Marino
01/11 12:00
UD Villa Santa Brígida
Chatur San Fernando
01/11 12:00
CD Tenerife C
Jornada 10 – 07.11.2026 – 08.11.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
07/11 11:00
UD Playas de Sotavento
Unión Sur Yaiza
07/11 12:00
Panadería Pulido San Mateo
UD Villa Santa Brígida
07/11 12:00
Real Unión Tenerife
CD Tenerife C
07/11 16:00
UD Los Llanos de Aridane
UD Añaza
07/11 17:00
Chatur San Fernando
CD San Miguel
07/11 17:00
UD Las Palmas C
Villaverde Norte SD
07/11 17:30
San Bartolomé
UD Lanzarote
08/11 11:30
CD Laguna
CD Mensajero
08/11 12:00
CD Marino
Jornada 11 – 14.11.2026 – 15.11.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
14/11 11:00
CD Mensajero
Unión Sur Yaiza
14/11 12:00
Estrella CF
UD Playas de Sotavento
14/11 12:00
UD Lanzarote
Panadería Pulido San Mateo
14/11 12:00
San Bartolomé
CD Laguna
14/11 17:00
UD Villa Santa Brígida
UD Los Llanos de Aridane
14/11 17:00
UD Añaza
UD Las Palmas C
14/11 17:00
Villaverde Norte SD
CD Marino
15/11 12:00
CD Tenerife C
Chatur San Fernando
15/11 12:00
CD San Miguel
Jornada 12 – 20.11.2026 – 22.11.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
UD Añaza
20/11 21:00
CD Marino
Estrella CF
21/11 11:00
Panadería Pulido San Mateo
UD Villa Santa Brígida
21/11 12:00
UD Playas de Sotavento
CD Tenerife C
21/11 16:00
Real Unión Tenerife
CD San Miguel
21/11 17:00
UD Los Llanos de Aridane
San Bartolomé
21/11 17:00
UD Las Palmas C
Villaverde Norte SD
21/11 17:30
Chatur San Fernando
UD Lanzarote
22/11 11:30
Unión Sur Yaiza
CD Mensajero
22/11 12:00
CD Laguna
Jornada 13 – 28.11.2026 – 29.11.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
28/11 11:00
UD Lanzarote
Real Unión Tenerife
28/11 11:00
UD Añaza
Unión Sur Yaiza
28/11 12:00
UD Villa Santa Brígida
UD Playas de Sotavento
28/11 12:00
CD Mensajero
Panadería Pulido San Mateo
28/11 12:00
UD Las Palmas C
CD Laguna
28/11 17:00
CD Tenerife C
UD Los Llanos de Aridane
28/11 17:00
Villaverde Norte SD
CD Marino
29/11 12:00
CD San Miguel
Chatur San Fernando
29/11 12:00
San Bartolomé
Jornada 14 – 04.12.2026 – 06.12.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
UD Añaza
04/12 21:00
CD Laguna
UD Villa Santa Brígida
05/12 12:00
Estrella CF
CD Tenerife C
05/12 16:00
UD Playas de Sotavento
CD San Miguel
05/12 17:00
Real Unión Tenerife
San Bartolomé
05/12 17:00
UD Los Llanos de Aridane
UD Las Palmas C
05/12 17:00
Chatur San Fernando
Villaverde Norte SD
05/12 17:30
CD Marino
UD Lanzarote
06/12 11:30
Panadería Pulido San Mateo
CD Mensajero
06/12 12:00
Unión Sur Yaiza
Jornada 15 – 15.12.2026 – 13.12.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
12/12 11:00
CD Mensajero
Real Unión Tenerife
12/12 11:00
Villaverde Norte SD
Unión Sur Yaiza
12/12 12:00
CD Tenerife C
UD Playas de Sotavento
12/12 12:00
UD Añaza
Panadería Pulido San Mateo
12/12 12:00
Chatur San Fernando
CD Laguna
12/12 17:00
CD San Miguel
UD Los Llanos de Aridane
12/12 17:00
UD Las Palmas C
UD Lanzarote
13/12 11:30
Villa Santa Brígida
CD Marino
13/12 12:00
San Bartolomé
Jornada 16 – 19.12.2026 – 20.12.2026
Local
Fecha y Hora
Visitante
Panadería Pulido San Mateo
19/12 12:00
Villa Santa Brígida
CD Tenerife C
19/12 16:00
Estrella CF
UD Añaza
19/12 17:00
Unión Sur Yaiza
CD San Miguel
19/12 17:00
UD Playas de Sotavento
San Bartolomé
19/12 17:00
Real Unión Tenerife
UD Las Palmas C
19/12 17:00
CD Marino
Villaverde Norte SD
19/12 17:30
CD Laguna
CD Mensajero
20/12 12:00
UD Lanzarote
Chatur San Fernando
20/12 12:00
UD Los Llanos de Aridane
Jornada 17 – 09.01.2027 – 10.01.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
09/01 11:00
UD Añaza
Real Unión Tenerife
09/01 11:00
UD Las Palmas C
Villa Santa Brígida
09/01 12:00
CD Mensajero
Unión Sur Yaiza
09/01 12:00
CD San Miguel
UD Playas de Sotavento
09/01 12:00
Villaverde Norte SD
CD Laguna
09/01 17:00
San Bartolomé
UD Los Llanos de Aridane
09/01 17:00
Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote
10/01 11:30
CD Tenerife C
CD Marino
10/01 12:00
Chatur San Fernando
Jornada 18 – 16.01.2027 – 17.01.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
16/01 11:00
Chatur San Fernando
Estrella CF
16/01 11:00
CD San Miguel
UD Playas de Sotavento
16/01 12:00
San Bartolomé
Unión Sur Yaiza
16/01 12:00
Villaverde Norte SD
Villa Santa Brígida
16/01 12:00
CD Tenerife C
CD Laguna
16/01 17:00
UD Las Palmas C
UD Lanzarote
17/01 11:30
UD Añaza
CD Marino
17/01 12:00
UD Los Llanos de Aridane
CD Mensajero
17/01 12:00
Panadería Pulido San Mateo
Jornada 19 – 23.01.2027 – 24.01.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Panadería Pulido San Mateo
23/01 12:00
CD Marino
CD Tenerife C
23/01 16:00
CD Mensajero
UD Los Llanos de Aridane
23/01 17:00
Real Unión Tenerife
UD Las Palmas C
23/01 17:00
UD Playas de Sotavento
San Bartolomé
23/01 17:00
Unión Sur Yaiza
CD San Miguel
23/01 17:00
UD Lanzarote
UD Añaza
23/01 17:00
Villa Santa Brígida
Villaverde Norte SD
23/01 17:30
Estrella CF
Chatur San Fernando
24/01 12:00
CD Laguna
Jornada 20 – 30.01.2027 – 31.01.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
30/01 11:00
CD Marino
Estrella CF
30/01 11:00
San Bartolomé
UD Playas de Sotavento
30/01 12:00
Chatur San Fernando
Unión Sur Yaiza
30/01 12:00
UD Las Palmas C
Villa Santa Brígida
30/01 12:00
CD San Miguel
CD Tenerife C
30/01 16:00
Panadería Pulido San Mateo
CD Laguna
30/01 17:00
UD Los Llanos de Aridane
UD Lanzarote
31/01 11:30
Villaverde Norte SD
CD Mensajero
31/01 12:00
UD Añaza
Jornada 21 – 05.02.2027 – 06.02.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
UD Añaza
05/02 21:00
CD Tenerife C
Panadería Pulido San Mateo
06/02 12:00
Real Unión Tenerife
CD Marino
06/02 12:00
CD Laguna
Chatur San Fernando
06/02 12:00
Unión Sur Yaiza
UD Los Llanos de Aridane
06/02 17:00
UD Playas de Sotavento
UD Las Palmas C
06/02 17:00
Estrella CF
San Bartolomé
06/02 17:00
UD Lanzarote
CD San Miguel
06/02 17:00
CD Mensajero
Villaverde Norte SD
06/02 17:30
Villa Santa Brígida
Jornada 22 – 13.02.2027 – 14.02.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
13/02 11:00
Chatur San Fernando
UD Playas de Sotavento
13/02 12:00
CD Marino
Unión Sur Yaiza
13/02 12:00
UD Los Llanos de Aridane
Villa Santa Brígida
13/02 12:00
San Bartolomé
CD Tenerife C
13/02 16:00
CD San Miguel
CD Laguna
13/02 17:00
Real Unión Tenerife
UD Añaza
13/02 17:00
Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote
14/02 11:30
UD Las Palmas C
CD Mensajero
14/02 12:00
Villaverde Norte SD
Jornada 23 – 20.02.2027 – 21.02.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
20/02 11:00
UD Playas de Sotavento
Panadería Pulido San Mateo
20/02 12:00
CD Laguna
UD Los Llanos de Aridane
20/02 17:00
Estrella CF
UD Las Palmas C
20/02 17:00
Villa Santa Brígida
San Bartolomé
20/02 17:00
CD Mensajero
CD San Miguel
20/02 17:00
UD Añaza
Villaverde Norte SD
20/02 17:30
CD Tenerife C
CD Marino
21/02 12:00
Unión Sur Yaiza
Chatur San Fernando
21/02 12:00
UD Lanzarote
Jornada 24 – 27.02.2027 – 28.02.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
11/09 20:00
CD Marino
UD Playas de Sotavento
12/09 11:00
CD Laguna
Unión Sur Yaiza
12/09 11:00
Real Unión Tenerife
Villa Santa Brígida
12/09 12:00
Chatur San Fernando
CD Tenerife C
12/09 12:00
San Bartolomé
UD Añaza
12/09 17:00
Villaverde Norte SD
CD San Miguel
13/09 11:30
Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote
13/09 12:30
UD Los Llanos de Aridane
CD Mensajero
13/09 12:00
UD Las Palmas C
Jornada 25 – 06.03.2027 – 07.03.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
06/03 11:00
Estrella CF
Panadería Pulido San Mateo
06/03 12:00
UD Playas de Sotavento
CD Laguna
06/03 17:00
Unión Sur Yaiza
UD Los Llanos de Aridane
06/03 17:00
Villa Santa Brígida
UD Las Palmas C
06/03 17:00
CD Tenerife C
San Bartolomé
06/03 17:00
UD Añaza
Villaverde Norte SD
06/03 17:30
CD San Miguel
CD Marino
07/03 12:00
UD Lanzarote
Chatur San Fernando
07/03 12:00
CD Mensajero
Jornada 26 – 13.03.2027 – 14.03.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
13/03 11:00
CD Laguna
Unión Sur Yaiza
13/03 12:00
UD Playas de Sotavento
Villa Santa Brígida
13/03 12:00
CD Marino
CD Tenerife C
13/03 16:00
Chatur San Fernando
UD Añaza
13/03 17:00
UD Las Palmas C
CD San Miguel
13/03 17:00
San Bartolomé
Villaverde Norte SD
13/03 17:30
Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote
14/03 11:30
Real Unión Tenerife
CD Mensajero
14/03 12:00
UD Los Llanos de Aridane
Jornada 27 – 20.03.2027 – 21.03.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
20/03 11:00
Villa Santa Brígida
Panadería Pulido San Mateo
20/03 12:00
Unión Sur Yaiza
UD Playas de Sotavento
20/03 12:00
Estrella CF
CD Laguna
20/03 17:00
UD Lanzarote
UD Los Llanos de Aridane
20/03 17:00
CD Tenerife C
UD Las Palmas C
20/03 17:00
CD San Miguel
San Bartolomé
20/03 17:00
Villaverde Norte SD
CD Marino
21/03 12:00
CD Mensajero
Chatur San Fernando
21/03 12:00
UD Añaza
Jornada 28 – 25.03.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
25/03 12:00
Unión Sur Yaiza
UD Lanzarote
25/03 12:00
UD Playas de Sotavento
Villa Santa Brígida
25/03 12:00
CD Laguna
CD Mensajero
25/03 12:00
Real Unión Tenerife
CD Tenerife C
25/03 12:00
CD Marino
UD Añaza
25/03 12:00
UD Los Llanos de Aridane
CD San Miguel
25/03 12:00
Chatur San Fernando
Villaverde Norte SD
25/03 12:00
UD Las Palmas C
San Bartolomé
25/03 12:00
Panadería Pulido San Mateo
Jornada 29 – 03.04.2027 – 04.04.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Real Unión Tenerife
03/04 11:00
CD Tenerife C
Panadería Pulido San Mateo
03/04 11:30
Estrella CF
Unión Sur Yaiza
03/04 12:00
UD Lanzarote
UD Playas de Sotavento
03/04 12:00
Villa Santa Brígida
CD Laguna
03/04 17:00
CD Mensajero
UD Los Llanos de Aridane
03/04 17:00
CD San Miguel
UD Las Palmas C
03/04 17:00
San Bartolomé
CD Marino
04/04 12:00
UD Añaza
Chatur San Fernando
04/04 12:00
Villaverde Norte SD
Jornada 30 – 09.04.2027 – 11.04.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
UD Añaza
09/04 21:00
Real Unión Tenerife
Villa Santa Brígida
10/04 12:00
Unión Sur Yaiza
CD Tenerife C
10/04 16:00
CD Laguna
CD San Miguel
10/04 17:00
CD Marino
San Bartolomé
10/04 17:00
Chatur San Fernando
UD Las Palmas C
10/04 17:00
Panadería Pulido San Mateo
Villaverde Norte SD
10/04 17:30
UD Los Llanos de Aridane
UD Lanzarote
11/04 11:30
Estrella CF
CD Mensajero
11/04 12:00
UD Playas de Sotavento
Jornada 31 – 17.04.2027 – 18.04.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Estrella CF
17/04 11:00
Villa Santa Brígida
Real Unión Tenerife
17/04 11:00
CD San Miguel
Panadería Pulido San Mateo
17/04 12:00
UD Lanzarote
Unión Sur Yaiza
17/04 12:00
CD Mensajero
UD Playas de Sotavento
17/04 12:00
CD Tenerife C
CD Laguna
17/04 17:00
UD Añaza
UD Los Llanos de Aridane
17/04 17:00
San Bartolomé
CD Marino
18/04 12:00
Villaverde Norte SD
Chatur San Fernando
18/04 12:00
UD Las Palmas C
Jornada 32 – 24.04.2027 – 25.04.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Villa Santa Brígida
24/04 12:00
UD Lanzarote
CD Tenerife C
24/04 16:00
Unión Sur Yaiza
UD Añaza
24/04 17:00
UD Playas de Sotavento
CD San Miguel
24/04 17:00
CD Laguna
San Bartolomé
24/04 17:00
CD Marino
UD Las Palmas C
24/04 17:00
UD Los Llanos de Aridane
Villaverde Norte SD
24/04 17:30
Real Unión Tenerife
CD Mensajero
25/04 12:00
Estrella CF
Chatur San Fernando
25/04 12:00
Panadería Pulido San Mateo
Jornada 33 – 02.05.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
Villa Santa Brígida
02/05 12:00
Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote
02/05 12:00
CD Mensajero
Estrella CF
02/05 12:00
CD Tenerife C
Unión Sur Yaiza
02/05 12:00
UD Añaza
UD Playas de Sotavento
02/05 12:00
CD San Miguel
CD Laguna
02/05 12:00
Villaverde Norte SD
CD Marino
02/05 12:00
San Bartolomé
Real Unión Tenerife
02/05 12:00
UD Las Palmas C
UD Los Llanos de Aridane
02/05 12:00
Chatur San Fernando
Jornada 34 – 09.05.2027
Local
Fecha y Hora
Visitante
CD Mensajero
09/05 12:00
Villa Santa Brígida
CD Tenerife C
09/05 12:00
UD Lanzarote
UD Añaza
09/05 12:00
Estrella CF
CD San Miguel
09/05 12:00
Unión Sur Yaiza
Villaverde Norte SD
09/05 12:00
UD Playas de Sotavento
San Bartolomé
09/05 12:00
CD Laguna
UD Las Palmas C
09/05 12:00
Real Unión Tenerife
Chatur San Fernando
09/05 12:00
CD Marino
Pan Pulido SM
09/05 12:00
UD Los Llanos de Aridane
El grupo canario de Tercera Federación reúne a equipos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura. Una emocionante competición que sirve de antesala a Segunda Federación. RTVC seguirá cada jornada, con horarios actualizados y resultados.
¿Cuándo empieza la Tercera Federación en Canarias 2026/2027?
La competición arranca con la Jornada 1 el 5 y 6 de septiembre de 2026, sin embargo fue aplazada esta jornada para celebrase el 21 de octubre.
¿Qué equipos canarios compiten en Tercera Federación esta temporada?
Añaza, CD Tenerife C, CD Marino, CD San Miguel, Estrella, Laguna, Lanzarote, Llanos de Aridane, Mensajero, Panadería Pulido San Mateo, Playas Sotavento, Real Unión Tenerife, San Bartolomé, Unión Deportiva Las Palmas C, Unión Deportiva San Fernando, Unión Sur Yaiza, Villa de Santa Brígida y Villaverde norte.
¿Dónde puedo consultar los horarios actualizados cada jornada?
En esta página de RTVC, que está en constante actualizado, se podrá ver el calendario completo del grupo canario.