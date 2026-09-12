InicioNoticiasDeportes

Calendario Tercera Federación Canarias 2026/2027

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

RTVC te ofrece el calendario completo del grupo canario de Tercera Federación, actualizado jornada a jornada. Aquí encontrarás fechas, horarios y equipos de todos los encuentros de la temporada 2026/2027, desde la jornada 1 hasta la última. Consulta cuándo juega tu equipo y no te pierdas ningún partido del fútbol canario.

Jornada 1 – 05.09.2026 – 06.09.2026 – Aplazada la jornada al 21.10.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Panadería Pulido San Mateo21/10 17:00CD Mensajero
CD Tenerife C21/10 17:00 UD Villa de Santa Brígida
San Bartolomé CF21/10 16:00UD Playas de Sotavento
UD Los Llanos de Aridane21/10 17:00CD Marino
UD Las Palmas C21/10 17:30CD Laguna
CD San Miguel21/10 17:00 Estrella CF
UD Añaza21/10 18:30UD Lanzarote
Villaverde Norte SD21/10 16:00CD Unión Sur Yaiza
Chatur San Fernando21/10 18:00Real Unión Tenerife

Jornada 2 – 12.09.2026 – 13.09.2026

Local Fecha y Hora Visitante
CD Unión Sur Yaiza12/09 12:00San Bartolomé CF
Real Unión Tenerife12/09 11:00UD Los Llanos de Aridane
Estrella CF12/09 11:00 Villaverde Norte SD
UD Playas de Sotavento 12/09 12:00UD Las Palmas C
UD Villa de Santa Brígida12/09 12:00UD Añaza
CD Laguna 12/09 17:00Chatur San Fernando
UD Lanzarote13/09 11:30CD San Miguel
CD Marino13/09 12:00 Panadería Pulido San Mateo
CD Mensajero13/09 12:00CD Tenerife C

Jornada 3 – 19.09.2026 – 20.09.2026

Local Fecha y Hora Visitante
Panadería Pulido San Mateo19/09 12:00CD Tenerife C
UD Los Llanos de Aridane19/09 17:00CD Laguna
UD Las Palmas C19/09 17:00CD Unión Sur Yaiza
San Bartolomé CF19/09 17:00 Estrella CF
CD San Miguel19/09 17:00UD Villa de Santa Brígida
UD Añaza19/09 17:00CD Mensajero
Villaverde Norte SD19/09 17:30UD Lanzarote
CD Marino20/09 12:00Real Unión Tenerife
Chatur San Fernando20/09 12:00UD Playas de Sotavento

Jornada 4 – 26.09.2026 – 27.09.2026

Local Fecha y Hora Visitante
Real Unión Tenerife26/09 11:00Panadería Pulido San Mateo
Estrella CF26/09 11:00UD Las Palmas C
UD Playas de Sotavento26/09 12:00UD Los Llanos de Aridane
CD Unión Sur Yaiza26/09 12:00Chatur San Fernando
UD Villa de Santa Brígida26/09 12:00 Villaverde Norte SD
CD Tenerife C26/09 16:00UD Añaza
CD Laguna 26/09 17:00CD Marino
UD Lanzarote27/09 11:30San Bartolomé CF
CD Mensajero27/09 12:00CD San Miguel

Jornada 5 – 03.10.2026 – 04.10.2026

LocalFecha y Hora Visitante
Real Unión Tenerife03/10 11:00CD Laguna
Panadería Pulido San Mateo03/10 12:00UD Añaza
UD Los Llanos de Aridane03/10 17:00CD Unión Sur Yaiza
UD Las Palmas C03/10 17:00UD Lanzarote
San Bartolomé CF03/10 17:00 UD Villa de Santa Brígida
CD San Miguel03/10 17:00CD Tenerife C
Villaverde Norte SD03/10 17:30CD Mensajero
CD Marino04/10 12:00UD Playas de Sotavento
Chatur San Fernando04/10 12:00 Estrella CF

Jornada 6 – 09.10.2026 – 11.10.2026

Local Fecha y Hora Visitante
UD Añaza09/10 21:00CD San Miguel
Estrella CF10/10 11:00UD Los Llanos de Aridane
UD Playas de Sotavento10/10 12:00Real Unión Tenerife
CD Unión Sur Yaiza10/10 12:00CD Marino
UD Villa de Santa Brígida10/10 12:00UD Las Palmas C
CD Tenerife C10/10 16:00 Villaverde Norte SD
CD Laguna 10/10 17:00Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote11/10 11:30Chatur San Fernando
CD Mensajero11/10 12:00San Bartolomé

Jornada 7 – 17.10.2026 – 18.10.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife17/10 11:00Unión Sur Yaiza
Panadería Pulido San Mateo17/10 12:00CD San Miguel
CD Laguna17/10 17:00UD Playas de Sotavento
UD Los Llanos de Aridane17/10 17:00UD Lanzarote
UD Las Palmas C17/10 17:00CD Mensajero
San Bartolomé17/10 17:00CD Tenerife C
Villaverde Norte SD17/10 17:30UD Añaza
CD Marino18/10 12:00 Estrella CF
Chatur San Fernando18/10 12:00 UD Villa Santa Brígida

Jornada 8 – 24.10.2026 – 25.10.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF24/10 11:00Real Unión Tenerife
UD Playas de Sotavento24/10 12:00Panadería Pulido San Mateo
Unión Sur Yaiza24/10 12:00CD Laguna
UD Villa Santa Brígida24/10 12:00UD Los Llanos de Aridane
CD Tenerife C24/10 16:00UD Las Palmas C
UD Añaza24/10 17:00San Bartolomé
CD San Miguel24/10 17:00 Villaverde Norte SD
UD Lanzarote25/10 11:30CD Marino
CD Mensajero25/10 12:00Chatur San Fernando

Jornada 9 – 31.10.2026 – 01.11.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife31/10 11:00UD Lanzarote
UD Playas de Sotavento31/10 12:00Unión Sur Yaiza
Panadería Pulido San Mateo31/10 12:00Villaverde Norte SD
CD Laguna31/10 17:00 Estrella CF
UD Los Llanos de Aridane31/10 17:00CD Mensajero
UD Las Palmas C31/10 17:00UD Añaza
San Bartolomé31/10 17:00CD San Miguel
CD Marino01/11 12:00UD Villa Santa Brígida
Chatur San Fernando01/11 12:00CD Tenerife C

Jornada 10 – 07.11.2026 – 08.11.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF07/11 11:00UD Playas de Sotavento
Unión Sur Yaiza07/11 12:00Panadería Pulido San Mateo
UD Villa Santa Brígida07/11 12:00Real Unión Tenerife
CD Tenerife C07/11 16:00UD Los Llanos de Aridane
UD Añaza07/11 17:00Chatur San Fernando
CD San Miguel07/11 17:00UD Las Palmas C
Villaverde Norte SD07/11 17:30San Bartolomé
UD Lanzarote08/11 11:30CD Laguna
CD Mensajero08/11 12:00CD Marino

Jornada 11 – 14.11.2026 – 15.11.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife14/11 11:00CD Mensajero
Unión Sur Yaiza14/11 12:00 Estrella CF
UD Playas de Sotavento14/11 12:00UD Lanzarote
Panadería Pulido San Mateo14/11 12:00San Bartolomé
CD Laguna14/11 17:00UD Villa Santa Brígida
UD Los Llanos de Aridane14/11 17:00UD Añaza
UD Las Palmas C14/11 17:00 Villaverde Norte SD
CD Marino15/11 12:00CD Tenerife C
Chatur San Fernando15/11 12:00CD San Miguel

Jornada 12 – 20.11.2026 – 22.11.2026

LocalFecha y HoraVisitante
UD Añaza20/11 21:00CD Marino
Estrella CF21/11 11:00Panadería Pulido San Mateo
UD Villa Santa Brígida21/11 12:00UD Playas de Sotavento
CD Tenerife C21/11 16:00Real Unión Tenerife
CD San Miguel21/11 17:00UD Los Llanos de Aridane
San Bartolomé21/11 17:00UD Las Palmas C
Villaverde Norte SD21/11 17:30Chatur San Fernando
UD Lanzarote22/11 11:30Unión Sur Yaiza
CD Mensajero22/11 12:00CD Laguna

Jornada 13 – 28.11.2026 – 29.11.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF28/11 11:00UD Lanzarote
Real Unión Tenerife28/11 11:00UD Añaza
Unión Sur Yaiza28/11 12:00UD Villa Santa Brígida
UD Playas de Sotavento28/11 12:00CD Mensajero
Panadería Pulido San Mateo28/11 12:00UD Las Palmas C
CD Laguna28/11 17:00CD Tenerife C
UD Los Llanos de Aridane28/11 17:00Villaverde Norte SD
CD Marino29/11 12:00CD San Miguel
Chatur San Fernando29/11 12:00San Bartolomé

Jornada 14 – 04.12.2026 – 06.12.2026

LocalFecha y HoraVisitante
UD Añaza04/12 21:00CD Laguna
UD Villa Santa Brígida05/12 12:00Estrella CF
CD Tenerife C05/12 16:00UD Playas de Sotavento
CD San Miguel05/12 17:00Real Unión Tenerife
San Bartolomé05/12 17:00UD Los Llanos de Aridane
UD Las Palmas C05/12 17:00Chatur San Fernando
Villaverde Norte SD05/12 17:30CD Marino
UD Lanzarote06/12 11:30Panadería Pulido San Mateo
CD Mensajero06/12 12:00Unión Sur Yaiza

Jornada 15 – 15.12.2026 – 13.12.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF12/12 11:00CD Mensajero
Real Unión Tenerife12/12 11:00Villaverde Norte SD
Unión Sur Yaiza12/12 12:00CD Tenerife C
UD Playas de Sotavento12/12 12:00UD Añaza
Panadería Pulido San Mateo12/12 12:00Chatur San Fernando
CD Laguna12/12 17:00CD San Miguel
UD Los Llanos de Aridane12/12 17:00UD Las Palmas C
UD Lanzarote13/12 11:30Villa Santa Brígida
CD Marino13/12 12:00San Bartolomé

Jornada 16 – 19.12.2026 – 20.12.2026

LocalFecha y HoraVisitante
Panadería Pulido San Mateo19/12 12:00Villa Santa Brígida
CD Tenerife C19/12 16:00Estrella CF
UD Añaza19/12 17:00Unión Sur Yaiza
CD San Miguel19/12 17:00UD Playas de Sotavento
San Bartolomé19/12 17:00Real Unión Tenerife
UD Las Palmas C19/12 17:00CD Marino
Villaverde Norte SD19/12 17:30CD Laguna
CD Mensajero20/12 12:00UD Lanzarote
Chatur San Fernando20/12 12:00UD Los Llanos de Aridane

Jornada 17 – 09.01.2027 – 10.01.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF09/01 11:00UD Añaza
Real Unión Tenerife09/01 11:00UD Las Palmas C
Villa Santa Brígida09/01 12:00CD Mensajero
Unión Sur Yaiza09/01 12:00CD San Miguel
UD Playas de Sotavento09/01 12:00Villaverde Norte SD
CD Laguna09/01 17:00San Bartolomé
UD Los Llanos de Aridane09/01 17:00Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote10/01 11:30CD Tenerife C
CD Marino10/01 12:00Chatur San Fernando

Jornada 18 – 16.01.2027 – 17.01.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife16/01 11:00Chatur San Fernando
Estrella CF16/01 11:00CD San Miguel
UD Playas de Sotavento16/01 12:00San Bartolomé
Unión Sur Yaiza16/01 12:00Villaverde Norte SD
Villa Santa Brígida16/01 12:00CD Tenerife C
CD Laguna16/01 17:00UD Las Palmas C
UD Lanzarote17/01 11:30UD Añaza
CD Marino17/01 12:00UD Los Llanos de Aridane
CD Mensajero17/01 12:00Panadería Pulido San Mateo

Jornada 19 – 23.01.2027 – 24.01.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Panadería Pulido San Mateo23/01 12:00CD Marino
CD Tenerife C23/01 16:00CD Mensajero
UD Los Llanos de Aridane23/01 17:00Real Unión Tenerife
UD Las Palmas C23/01 17:00UD Playas de Sotavento
San Bartolomé23/01 17:00Unión Sur Yaiza
CD San Miguel23/01 17:00UD Lanzarote
UD Añaza23/01 17:00Villa Santa Brígida
Villaverde Norte SD23/01 17:30Estrella CF
Chatur San Fernando24/01 12:00CD Laguna

Jornada 20 – 30.01.2027 – 31.01.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife30/01 11:00CD Marino
Estrella CF30/01 11:00San Bartolomé
UD Playas de Sotavento30/01 12:00Chatur San Fernando
Unión Sur Yaiza30/01 12:00UD Las Palmas C
Villa Santa Brígida30/01 12:00CD San Miguel
CD Tenerife C30/01 16:00Panadería Pulido San Mateo
CD Laguna30/01 17:00UD Los Llanos de Aridane
UD Lanzarote31/01 11:30Villaverde Norte SD
CD Mensajero31/01 12:00UD Añaza

Jornada 21 – 05.02.2027 – 06.02.2027

LocalFecha y HoraVisitante
UD Añaza05/02 21:00CD Tenerife C
Panadería Pulido San Mateo06/02 12:00Real Unión Tenerife
CD Marino06/02 12:00CD Laguna
Chatur San Fernando06/02 12:00Unión Sur Yaiza
UD Los Llanos de Aridane06/02 17:00UD Playas de Sotavento
UD Las Palmas C06/02 17:00Estrella CF
San Bartolomé06/02 17:00UD Lanzarote
CD San Miguel06/02 17:00CD Mensajero
Villaverde Norte SD06/02 17:30Villa Santa Brígida

Jornada 22 – 13.02.2027 – 14.02.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF13/02 11:00Chatur San Fernando
UD Playas de Sotavento13/02 12:00CD Marino
Unión Sur Yaiza13/02 12:00UD Los Llanos de Aridane
Villa Santa Brígida13/02 12:00San Bartolomé
CD Tenerife C13/02 16:00CD San Miguel
CD Laguna13/02 17:00Real Unión Tenerife
UD Añaza13/02 17:00Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote14/02 11:30UD Las Palmas C
CD Mensajero14/02 12:00Villaverde Norte SD

Jornada 23 – 20.02.2027 – 21.02.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife20/02 11:00UD Playas de Sotavento
Panadería Pulido San Mateo20/02 12:00CD Laguna
UD Los Llanos de Aridane20/02 17:00Estrella CF
UD Las Palmas C20/02 17:00Villa Santa Brígida
San Bartolomé20/02 17:00CD Mensajero
CD San Miguel20/02 17:00UD Añaza
Villaverde Norte SD20/02 17:30CD Tenerife C
CD Marino21/02 12:00Unión Sur Yaiza
Chatur San Fernando21/02 12:00UD Lanzarote

Jornada 24 – 27.02.2027 – 28.02.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF11/09 20:00CD Marino
UD Playas de Sotavento12/09 11:00CD Laguna
Unión Sur Yaiza12/09 11:00Real Unión Tenerife
Villa Santa Brígida12/09 12:00Chatur San Fernando
CD Tenerife C12/09 12:00San Bartolomé
UD Añaza12/09 17:00Villaverde Norte SD
CD San Miguel13/09 11:30Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote13/09 12:30UD Los Llanos de Aridane
CD Mensajero13/09 12:00UD Las Palmas C

Jornada 25 – 06.03.2027 – 07.03.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife06/03 11:00Estrella CF
Panadería Pulido San Mateo06/03 12:00UD Playas de Sotavento
CD Laguna06/03 17:00Unión Sur Yaiza
UD Los Llanos de Aridane06/03 17:00Villa Santa Brígida
UD Las Palmas C06/03 17:00CD Tenerife C
San Bartolomé06/03 17:00UD Añaza
Villaverde Norte SD06/03 17:30CD San Miguel
CD Marino07/03 12:00UD Lanzarote
Chatur San Fernando07/03 12:00CD Mensajero

Jornada 26 – 13.03.2027 – 14.03.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF13/03 11:00CD Laguna
Unión Sur Yaiza13/03 12:00UD Playas de Sotavento
Villa Santa Brígida13/03 12:00CD Marino
CD Tenerife C13/03 16:00Chatur San Fernando
UD Añaza13/03 17:00UD Las Palmas C
CD San Miguel13/03 17:00San Bartolomé
Villaverde Norte SD13/03 17:30Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote14/03 11:30Real Unión Tenerife
CD Mensajero14/03 12:00UD Los Llanos de Aridane

Jornada 27 – 20.03.2027 – 21.03.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife20/03 11:00Villa Santa Brígida
Panadería Pulido San Mateo20/03 12:00Unión Sur Yaiza
UD Playas de Sotavento20/03 12:00Estrella CF
CD Laguna20/03 17:00UD Lanzarote
UD Los Llanos de Aridane20/03 17:00CD Tenerife C
UD Las Palmas C20/03 17:00CD San Miguel
San Bartolomé20/03 17:00Villaverde Norte SD
CD Marino21/03 12:00CD Mensajero
Chatur San Fernando21/03 12:00UD Añaza

Jornada 28 – 25.03.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF25/03 12:00Unión Sur Yaiza
UD Lanzarote25/03 12:00UD Playas de Sotavento
Villa Santa Brígida25/03 12:00CD Laguna
CD Mensajero25/03 12:00Real Unión Tenerife
CD Tenerife C25/03 12:00CD Marino
UD Añaza25/03 12:00UD Los Llanos de Aridane
CD San Miguel25/03 12:00Chatur San Fernando
Villaverde Norte SD25/03 12:00UD Las Palmas C
San Bartolomé25/03 12:00Panadería Pulido San Mateo

Jornada 29 – 03.04.2027 – 04.04.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Real Unión Tenerife03/04 11:00CD Tenerife C
Panadería Pulido San Mateo03/04 11:30Estrella CF
Unión Sur Yaiza03/04 12:00UD Lanzarote
UD Playas de Sotavento03/04 12:00Villa Santa Brígida
CD Laguna03/04 17:00CD Mensajero
UD Los Llanos de Aridane03/04 17:00CD San Miguel
UD Las Palmas C03/04 17:00San Bartolomé
CD Marino04/04 12:00UD Añaza
Chatur San Fernando04/04 12:00Villaverde Norte SD

Jornada 30 – 09.04.2027 – 11.04.2027

LocalFecha y HoraVisitante
UD Añaza09/04 21:00Real Unión Tenerife
Villa Santa Brígida10/04 12:00Unión Sur Yaiza
CD Tenerife C10/04 16:00CD Laguna
CD San Miguel10/04 17:00CD Marino
San Bartolomé10/04 17:00Chatur San Fernando
UD Las Palmas C10/04 17:00Panadería Pulido San Mateo
Villaverde Norte SD10/04 17:30UD Los Llanos de Aridane
UD Lanzarote11/04 11:30Estrella CF
CD Mensajero11/04 12:00UD Playas de Sotavento

Jornada 31 – 17.04.2027 – 18.04.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Estrella CF17/04 11:00Villa Santa Brígida
Real Unión Tenerife17/04 11:00CD San Miguel
Panadería Pulido San Mateo17/04 12:00UD Lanzarote
Unión Sur Yaiza17/04 12:00CD Mensajero
UD Playas de Sotavento17/04 12:00CD Tenerife C
CD Laguna17/04 17:00UD Añaza
UD Los Llanos de Aridane17/04 17:00San Bartolomé
CD Marino18/04 12:00Villaverde Norte SD
Chatur San Fernando18/04 12:00UD Las Palmas C

Jornada 32 – 24.04.2027 – 25.04.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Villa Santa Brígida24/04 12:00UD Lanzarote
CD Tenerife C24/04 16:00Unión Sur Yaiza
UD Añaza24/04 17:00UD Playas de Sotavento
CD San Miguel24/04 17:00CD Laguna
San Bartolomé24/04 17:00CD Marino
UD Las Palmas C24/04 17:00UD Los Llanos de Aridane
Villaverde Norte SD24/04 17:30Real Unión Tenerife
CD Mensajero25/04 12:00Estrella CF
Chatur San Fernando25/04 12:00Panadería Pulido San Mateo

Jornada 33 – 02.05.2027

LocalFecha y HoraVisitante
Villa Santa Brígida02/05 12:00Panadería Pulido San Mateo
UD Lanzarote02/05 12:00CD Mensajero
Estrella CF02/05 12:00CD Tenerife C
Unión Sur Yaiza02/05 12:00UD Añaza
UD Playas de Sotavento02/05 12:00CD San Miguel
CD Laguna02/05 12:00Villaverde Norte SD
CD Marino02/05 12:00San Bartolomé
Real Unión Tenerife02/05 12:00UD Las Palmas C
UD Los Llanos de Aridane02/05 12:00Chatur San Fernando

Jornada 34 – 09.05.2027

LocalFecha y HoraVisitante
CD Mensajero09/05 12:00Villa Santa Brígida
CD Tenerife C09/05 12:00UD Lanzarote
UD Añaza09/05 12:00Estrella CF
CD San Miguel09/05 12:00Unión Sur Yaiza
Villaverde Norte SD09/05 12:00UD Playas de Sotavento
San Bartolomé09/05 12:00CD Laguna
UD Las Palmas C09/05 12:00Real Unión Tenerife
Chatur San Fernando09/05 12:00CD Marino
Pan Pulido SM09/05 12:00UD Los Llanos de Aridane

El grupo canario de Tercera Federación reúne a equipos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura. Una emocionante competición que sirve de antesala a Segunda Federación. RTVC seguirá cada jornada, con horarios actualizados y resultados.

¿Cuándo empieza la Tercera Federación en Canarias 2026/2027?

La competición arranca con la Jornada 1 el 5 y 6 de septiembre de 2026, sin embargo fue aplazada esta jornada para celebrase el 21 de octubre.

¿Qué equipos canarios compiten en Tercera Federación esta temporada?

Añaza, CD Tenerife C, CD Marino, CD San Miguel, Estrella, Laguna, Lanzarote, Llanos de Aridane, Mensajero, Panadería Pulido San Mateo, Playas Sotavento, Real Unión Tenerife, San Bartolomé, Unión Deportiva Las Palmas C, Unión Deportiva San Fernando, Unión Sur Yaiza, Villa de Santa Brígida y Villaverde norte.

¿Dónde puedo consultar los horarios actualizados cada jornada?

En esta página de RTVC, que está en constante actualizado, se podrá ver el calendario completo del grupo canario.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS RELACIONADAS