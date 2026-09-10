‘La mañana en juego’ anuncia la apuesta de Canarias Play por el fútbol regional con un especial a pie de campo

El espacio deportivo presentará la cobertura de RTVC de la 3ª Federación desde el recinto deportivo de la ULL este viernes a las 10:00 horas

El fútbol de 3º RFEF arranca en directo en Canarias Play este sábado 12 de septiembre con el encuentro CD Laguna vs UD San Fernando.

Televisión Canaria anunciará este viernes 11 de septiembre la retransmisión en directo de la Tercera Federación en Canarias Play durante una emisión especial de ‘La mañana en juego’. El espacio deportivo del ‘Buenos Días Canarias’ conducido por Aarón Suárez arrancará a las 10:00 horas desde el campo de fútbol de la Universidad de La Laguna para presentar esta nueva apuesta por el fútbol del Archipiélago en la plataforma digital del canal público.

El estreno de las retransmisiones en Canarias Play tendrá lugar este sábado 12 de septiembre, a las 17:00 horas, con el choque entre el CD Laguna y la UD San Fernando, que contará con la narración de Berto Mata. A través de esta plataforma digital, los aficionados podrán seguir cada fin de semana las emisiones de la categoría de forma gratuita y en directo desde navegadores web, dispositivos móviles o Smart TV.

Aarón Suárez, presentador de ‘La mañana en juego’, presentará la nueva apuesta de Canarias Play por el fútbol regional desde el campo de la Universidad de La Laguna.

Nuevos formatos para el fútbol de las Islas

El despliegue especial a pie de campo incluirá reportajes y entrevistas con la participación de la directora de Deportes de Televisión Canaria, Fátima Febles; el periodista deportivo, Berto Mata; el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, Alejandro Morales; y el delegado de ProLiga en Canarias y presidente del Villa de Santa Brígida, Hilarión Rodríguez.

Además, la emisión servirá para presentar el próximo estreno de ‘Canarias en juego’. Este nuevo espacio semanal, conducido también por Berto Mata, estará dedicado en exclusiva al seguimiento y análisis de la actualidad de los equipos canarios que compiten en la Tercera RFEF.