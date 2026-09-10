‘Noveno Auditorio’ explora este jueves las nuevas formas de comunicar la música clásica

El espacio de La Radio Canaria contará a las 21:00 horas con la pianista grancanaria y creadora de contenidos Sara González Suárez y repasará la agenda musical de Canarias

El programa ‘Noveno Auditorio’, de La Radio Canaria, dedica su nueva edición a la pianista grancanaria Sara González Suárez, quien protagoniza la sección ‘Programa de mano’ para abordar cuestiones como la posibilidad de vivir de la música con altas calificaciones y las nuevas formas de comunicar la música a través de los lenguajes audiovisuales y las redes sociales.

El espacio, que conduce Rubén Mayor, se emite este jueves 10 de septiembre a las 21:00 horas y se prolonga hasta las 22:00 horas. Además, su emisión en la web de RTVC se extiende hasta las 23:00 horas.

Sara González Suárez está “despuntando como creadora de contenidos” y representa una mirada renovada dentro del mundo de la música mal llamada clásica. Esta joven grancanaria, egresada con máximas notas del Conservatorio Superior de Música de Canarias, presenta “ideas frescas en el ámbito de la música”, según describe el catedrático de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

En la sección ‘Agenda para 5 sentidos’, el programa tendrá de invitado a Federico Figueroa, director de la revista Ópera World, que dirigirá la escena del primer título de la XXXIV Temporada de la Zarzuela de Canarias, ‘La Tabernera del Puerto’.

Además, ‘Noveno Auditorio’se hará eco de la llegada de ‘César Manrique, el Musical’ a Agüimes. El actor Mingo Ruano invitará a conocer este musical que recorre Canarias y que llega a Agüimes durante este largo fin de semana.

Encuentro de la federación de bandas

Otro de los asuntos de la agenda será el II Encuentro de Bandas de Gran Canaria, que tendrá lugar el 20 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus. La maestra tinerfeña Vivian Gutiérrez Abreu dirigirá por segundo año a la banda formada por componentes de más de 15 bandas de la isla.

El concierto contará con Domingo Rodríguez Oramas como invitado principal e incluirá música de los canarios José Manuel Encinoso, quien dirigirá su propia obra, ‘Amaro Pargo’, Juan Carlos Martín y Laura Vega, entre otros.

La agenda también recogerá la llegada de ‘La verbena de la Paloma’ a Tías, Lanzarote, de la mano del maestro mexicano Polo Falcón y de la maestra de orquesta Isabel Costes.

En la sección ‘El atril’, Paco Grimón propondrá esta semana músicas procedentes de Centroeuropa que arraigaron en Canarias, como la polka.

Con ‘Noveno Auditorio’ La Radio Canaria renueva su compromiso con la divulgación de la Cultura y, en concreto, la música clásica, dando voz a los creadores de las Islas.