El programa ‘Noveno Auditorio’ de La Radio Canaria inicia su decimoquinta temporada y adelanta su hora de emisión

El espacio, que arranca este jueves 3 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, tendrá como invitado de Rubén Mayor al violonchelista Samuel Mayor

El programa ‘Noveno Auditorio’, de La Radio Canaria, estrena su decimoquinta temporada y lo hace con el adelanto de una hora en su emisión. A partir de este jueves 3 de septiembre, el espacio que conduce Rubén Mayor comenzará a las 21.00 horas, en plena franja de máxima audiencia, y se prolongará hasta las 22:00 horas. También podrá seguirse por la web rtvc.es, donde doblará su tiempo de emisión, desde las 21:00 hasta las 23:00 horas.

Con el mismo objetivo de acercar la música clásica al gran público, Rubén Mayor se ha propuesto además en esta temporada «dar una imagen más distendida y demostrar que la Cultura es de interés para todos, no solo para eruditos».

El catedrático de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias abordará cada semana distintos aspectos sobre los compositores y el repertorio tradicional de la música clásica, pero también dedicará un espacio importante a los compositores contemporáneos y a la actualidad, con especial protagonismo para los principales talentos y promesas de las Islas.

El violonchelista Samuel Mayor, invitado en la sección ‘Notas a un perfil’

En el primer programa de la nueva temporada Rubén Mayor contará como invitado, en la sección ‘Notas a un perfil’, con el violonchelista Samuel Mayor para realizar una comparativa entre tres grandes interpretaciones de la emblemática ‘Sonata para violonchelo y piano en do mayor, Op. 119’ de Sergéy Prokófiev. En concreto, se analizarán las decisiones de Gary Hoffman, Sol Gabetta y Christoph Croisé.

En ese sentido se tratará de contestar a las cuestiones de cómo se construye una interpretación propia y bien fundamentada o qué elemento, entre el tempo, la dinámica, la digitación o la articulación marca realmente la diferencia entre una buena y una gran interpretación.

En la sección ‘Programa de mano’ la audiencia tomará el protagonismo para comparar dos lecturas del movimiento Finale (Allegro di molto) del ‘Concierto para flauta en re menor Wq. 22 / H. 425‘ de Carl Philipp Emanuel Bach. Serán los oyentes los que emitan sus opiniones sobre una aproximación con orquesta de cámara actual, la ‘Deutsches Kammerorchester Berlin‘, con Sofía Neugebauer a la flauta, y una lectura con criterios e instrumentos de época a través de ‘Il Gardellino‘, con Jan de Winne a la flauta. Rubén Mayor invitará a analizar la forma, el carácter y las fronteras entre la interpretación moderna y la historicista.

En su recta final ‘Noveno Auditorio’ mantendrá sus secciones ‘El Atril’ y ‘La Agenda’ guiadas por el colaborador habitual del programa Paco Grimón, que además se referirá a la célebre obra ‘Periódico de la mañana’ (Morgenblätter) de Johann Strauss II.

Con ‘Noveno Auditorio’ La Radio Canaria renueva su compromiso con la divulgación de la Cultura y, en concreto, la música clásica, dando voz a los creadores de las Islas.