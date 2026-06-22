Noveno Auditorio

Jueves de 22.00 a 00.00 h

Apuesta de la Radio Pública de Canarias por la divulgación de la música clásica, con especial protagonismo para los principales talentos y promesas de las Islas, aunque sin dar la espalda a los grandes compositores e intérpretes de la historia. La densa producción de las bandas de música del Archipiélago también tiene su hueco. Partituras, entrevistas y actuaciones en directo se entremezclan en una clase semanal para todos los públicos.

Presenta

Rubén Mayor (catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias).