InicioNotificaciones Acuerdo del Administrador General de RTVC que resuelve el primer llamamiento a la financiación anticipada de 2026 RTVC Admin 19 junio 2026 13:18 Añade a RTVC en Google Acuerdo del Administrador de General de RTVC que resuelve el 1 llamamiendo signDescarga Notificaciones COMPARTE XFacebookWhatsAppTelegramLinkedinEmail ÚLTIMAS NOTICIAS Más de 8.000 personas aspiran este sábado a una de las 955 plazas de docentes en Canarias 19 junio 2026 16:13 Una nueva tecnología láser revoluciona la conservación del patrimonio histórico 19 junio 2026 15:51 El Cabildo de Tenerife prohíbe fumar en todo el Parque Nacional del Teide tras los últimos incendios en espacios protegidos 19 junio 2026 15:49 Monzón insta a la patronal y a los sindicatos de transporte sanitario a acercar posturas 19 junio 2026 15:38 La princesa Leonor concluye su viaje de fin de curso en Gran Canaria 19 junio 2026 15:35 Quevedo lleva su merchandising exclusivo a Las Palmas con la apertura de una tienda efímera 19 junio 2026 15:26 NOTICIAS RELACIONADAS Acuerdo de solicitudes admitidas y no admitidas del primer llamamiento a la financiación anticipada de 2026. 26 mayo 2026 13:45 Acuerdo de Administrador General del Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC) por el que se aumenta la dotación económica del segundo llamamiento a la presentación... 25 febrero 2026 15:02