Acuerdo del primer llamamiento a la financiación anticipada de obra audiovisual 2026.

TVPC convoca el primer llamamiento de 2026 a la financiación anticipada de largometrajes cinematográficos de ficción y animación, documentales cinematográficos y películas y documentales para televisión.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza el 4 de febrero de 2026 a las 12:00 del mediodía, y finaliza el 23 de febrero de 2026 a las 12.00 del mediodía.

Pueden desgargar las bases de este llamamiento en el enlace adjunto e iniciar sus solicitudes en la sede electrónica de Televisión Canaria.

Pueden dirigir sus consultas y dudas con respecto al referido procedimiento a dirección de correo electrónico produccionindependiente@tvcanaria.tv