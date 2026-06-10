EN DIRECTO | Pleno del Parlamento de Canarias

Segunda jornada del pleno del Parlamento de Canarias de esta semana donde se debatirán este miércoles varias proposiciones no de ley
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El pleno del Parlamento de Canarias continúa con el debate de varias proposiciones no de ley y de asuntos como el dictamen de la Comisión de Cabildos sobre la reforma de la ley que regula a las instituciones insulares.