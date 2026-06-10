EN DIRECTO | Pleno del Parlamento de Canarias

Segunda jornada del pleno del Parlamento de Canarias de esta semana donde se debatirán este miércoles varias proposiciones no de ley

El pleno del Parlamento de Canarias continúa con el debate de varias proposiciones no de ley y de asuntos como el dictamen de la Comisión de Cabildos sobre la reforma de la ley que regula a las instituciones insulares.