Sigue en directo la sesión de tarde del parlamento de Canarias

Segunda sesión del pleno del parlamento de Canarias

El Parlamento de Canarias acoge una nueva sesión plenaria de control al Gobierno esta tarde con preguntas al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Canarias exportó más de 177.000 litros de vino

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, informó este martes en el Parlamento de Canarias del volumen de las exportaciones de la producción vitivinícola del archipiélago, que se dirigen en su mayoría (un 74 %) a terceros países (naciones que no pertenecen a la Unión Europea).

«En total, durante el pasado ejercicio Canarias comercializó 131.320 litros en terceros países y 46.123 litros en países de la Unión Europea, de un total de 177.443 litros exportados», indicó. Por otro lado, durante su intervención Quintero se refirió a los datos de comercialización exterior de cada una de las DOP de las islas.

En este sentido, puso en valor los envíos realizados por las DOP Islas Canarias y Lanzarote, que acumulan la mayor cantidad de litros exportados con 65.160 y 45.140 respectivamente, lo que representa el 36,72 % y el 25,44 % sobre el total exportado.

En cuanto al resto de las DOP, resulta llamativo el crecimiento de Tacoronte-Acentejo con respecto a la anterior campaña, con casi el doble de litros exportados (4.410 litros frente a las 2.273 de 2024).

La DOP El Hierro comercializó 3.390 litros; la DOP Gran Canaria, 13.890 litros; la DOP Valle de La Orotava, 33.340; la DOP Valle de Güímar, 5.570 litros; la DOP Ycoden Daute Isora, 5.770; y la DOP La Palma, 773 litros.

Ferias internacionales

En este sentido, Quintero repasó algunas de las medidas desarrolladas por el Ejecutivo canario para promocionar e impulsar la comercialización exterior de la producción vitivinícola canaria.

Entre ellas, aludió a la participación en ferias internacionales del sector agroalimentario, las cuales, según afirmó, suponen grandes oportunidades de negocio y de expansión internacional, como el Salón de Gourmets, Alimentaria o BWW.

A su vez, recordó la misión comercial liderada por el Gobierno canario y desarrollada el año pasado en Japón para promocionar los vinos con Denominación de Origen Protegida del archipiélago y posicionar los vinos de las islas en nuevos canales de comercialización en el país asiático.