La embarcación Salvamar Al Nair traslada a los ocupantes hacia el puerto de Arrecife tras recibir una petición de colaboración por parte de Marruecos

La Salvamar Al Nair auxilió este martes a 24 migrantes magrebíes que navegaban en una neumática a 125 kilómetros de Lanzarote. Un buque mercante divisó la barcaza a mediodía y Salvamento Marítimo asumió la ayuda ante la falta de medios marroquíes. Actualmente, la embarcación de rescate navega hacia el puerto lanzaroteño con todos los supervivientes a bordo en aparente buen estado de salud.

Imagen archivo

El buque mercante Hagrid localizó la lancha neumática a las 12:21 horas de este martes. En ese momento, la tripulación dio el aviso sobre la posición exacta de los navegantes.

Por lo tanto, los servicios de emergencia activaron el protocolo de auxilio de manera inmediata. La embarcación se encontraba en alta mar, concretamente a unos 125 kilómetros de la isla de Lanzarote.

Coordinación internacional ante la emergencia

Inicialmente, las autoridades de Marruecos asumieron la gestión de este operativo de emergencia en el océano. Sin embargo, el país vecino carecía de los recursos necesarios en la zona en ese instante.

Por este motivo, los coordinadores marroquíes solicitaron la colaboración directa de los servicios de Salvamento Marítimo españoles. La entidad estatal envió enseguida a la Salvamar Al Nair para interceptar la lancha.

Traslado y estado de los ocupantes

La tripulación de la Salvamar Al Nair completó con éxito el rescate de las 24 personas de origen magrebí. Posteriormente, el barco de rescate fijó su ruta directa hacia el norte de las islas.

Ahora, los marineros navegan hacia el puerto de Arrecife, donde prevén atracar sobre las 19:35 horas. Afortunadamente, todos los ocupantes de la neumática presentan un aparente buen estado de salud en una primera valoración.