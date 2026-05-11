Entre las personas del cayuco hay 6 menores, 3 mujeres y 116 hombres

Salvamento remolca hasta La Restinga a un cayuco sin motor con 125 personas a bordo. Imagen: Salvamento Marítimo

La Salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha remolcado esta noche hasta el puerto de La Restinga, al sur de El Hierro, a un cayuco que había quedado sin motor y en el que viajaban 125 personas de origen subsahariano: 116 varones, 3 mujeres y 6 menores de edad.

El cayuco fue detectado por el radar del SIVE a 17,6 kilómetros al sureste del sur de la citada isla, según ha informado este lunes a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

A su encuentro partió su embarcación Diphda, que remolcó al cayuco y desembarcó a las 00.17 horas a sus ocupantes en La Restinga.

Durante el fin de semana han llegado a Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife al menos 316 personas a bordo de cuatro embarcaciones precarias.