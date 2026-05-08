El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de las dos operaciones contra el narcotráfico en alta mar, una de ellas con más de 30 toneladas de cocaína intervenidas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Imagen Ministerio del Interior

La Guardia Civil ha incautado más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones contra el narcotráfico en alta mar, una de ellas con más de 30 toneladas, la mayor interceptación de esta sustancia estupefaciente registrada hasta ahora en el mundo en un solo golpe policial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este viernes el resultado de las dos «macrooperaciones» desarrolladas en el Océano Atlántico en una rueda de prensa en la que ha destacado el «contundente y decisivo avance estratégico contra el crimen organizado transnacional» que han representado estos dos golpes al narco.

Además de la cocaína, en las operaciones se han intervenido 8,5 toneladas de hachís y alrededor de 72.000 litros de gasolina, una veintena de embarcaciones marítimas, vehículos y armas. Por estas operaciones han sido detenidas 77 personas, y el valor de la droga en el mercado negro supera los 812 millones de euros.

«Más allá del éxito operativo, ambas operaciones muestran nuestra capacidad para dar un salto estratégico de calado en la forma de abordar la lucha contra el crimen organizado transnacional, con inteligencia y medios para golpear de manera simultánea sus rutas de transporte, su infraestructura logística y sus mecanismos de financiación», ha sostenido el ministro.

Operación Alfa-Lima: 11 toneladas de cocaína

La primera de las operaciones, bautizada Alfa-Lima, se ha desarrollado entre el 13 y el 26 de abril en el Océano Atlántico, y, en los días que duró el operativo, se realizaron intervenciones diarias en mitad del océano, en Canarias, en el río Guadalquivir, en los puertos de Ceuta o Algeciras, así como en puntos de las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Almería y Murcia.

En esta operación han participado, además de la Guardia Civil, la Armada, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y la Guardia di Finanza de Italia.

Así, en Alfa-Lima, se han incautado cerca de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís, además de 21 kilos de marihuana y alrededor de 30.000 litros de gasolina, y se ha detenido a 54 personas.

Operación Abisal: 30 toneladas en un buque

La otra operación, bautizada Abisal, tuvo lugar el 1 de mayo, con la aprehensión en alta mar de un buque, el Arconian, cargado con 30 toneladas de cocaína, en la que ha sido la mayor aprehensión de la historia del narcotráfico.

Según ha explicado Marlaska, este buque zarpó de las costas de África Occidental, pero el «origen primario» de la droga sería otro, que no ha concretado, y que el destino final del buque «no tenía por qué ser España».

Detrás de esta operación de narcotráfico estaría la Mocro Maffia, que tiene su origen en Países Bajos y formada por distintas organizaciones criminales que se dedican a la introducción de grandes cantidades de cocaína y drogas sintéticas en Europa.

En el asalto a Arconian, la Guardia Civil neutralizó a seis ocupantes del barco que iban armados con fusiles de asalto MP4 y pistolas Glock, que estaban dispuestos a abrir fuego, y que eran los encargados de custodiar la droga para evitar robos por parte de otras organizaciones criminales.

Marlaska niega que la Mocro Maffia esté infiltrada en España

Por otro lado, Marlaska ha negado que en España haya un problema «de infiltración» de una red criminal con características similares a la Mocro Maffia.

«No es una única organización; son distintas organizaciones criminales que se dedican fundamentalmente a la introducción de grandes cantidades de cocaína. Por los conocimientos y las informaciones que tenemos, no hay un problema en España con respecto a la infiltración de este tipo de redes», ha dejado claro el titular de Interior.