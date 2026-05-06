El juez Ismael Moreno envía a la cárcel a la tripulación del carguero Arconian tras incautar más de 30 toneladas de droga

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decreta el ingreso en prisión de 23 personas por narcotráfico. La Guardia Civil interceptó el barco frente al Sáhara Occidental con el mayor cargamento de cocaína de la historia. Los arrestados enfrentan cargos por delitos de tráfico de drogas y organización criminal en una causa bajo secreto de sumario.

Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España) – Alejandro Martínez Vélez – Europa Press – Archivo

La operación policial permitió la captura del carguero Arconian en una zona cercana a las Islas Canarias. Los agentes hallaron en su interior una cantidad de droga que supera las 30 toneladas de peso. Este volumen representa una de las mayores incautaciones de esta sustancia a nivel internacional según el Ministerio del Interior.

Asimismo, el navío navegaba con bandera de las Islas Comores durante el momento de su interceptación. El barco inició su travesía en Sierra Leona y mantenía un rumbo declarado hacia Libia. Sin embargo, la intervención de la Guardia Civil abortó el traslado de la mercancía ilícita hacia su destino.

Por este motivo, las autoridades condujeron el carguero hasta el puerto para realizar el pesaje oficial de la carga. El ministro Fernando Grande-Marlaska destacó la relevancia de esta actuación para la seguridad nacional y europea. Actualmente, los investigadores analizan la documentación del barco para identificar a los responsables de la organización criminal.

Medidas judiciales contra los arrestados

El magistrado Moreno tomó la decisión de encarcelar a todos los implicados tras escuchar su declaración judicial. Los 23 detenidos pasaron a disposición de la Audiencia Nacional durante la mañana de este miércoles. Por consiguiente, el juez considera necesaria la prisión provisional ante la gravedad de los presuntos delitos cometidos.

De igual modo, la justicia imputa a los arrestados la autoría de delitos de tráfico de drogas. El auto judicial también incluye el cargo de organización criminal por la infraestructura utilizada en el transporte. En consecuencia, los sospechosos permanecerán en centros penitenciarios mientras avanza la instrucción de este complejo caso.