Todo lo que se sabe del hantavirus y el traslado del crucero a Canarias

La última hora, las noticias y reacciones en torno al caso de hantavirus que se ha detectado en un barco de crucero que viajaba desde Argentina a Canarias

Un posible caso de hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’, que navegaba desde Argentina hacia Canarias, ha centrado la atención de la Organización Mundial de la Salud. Tres personas han fallecido.

Contamos minuto a minuto todo lo que se sabe de este caso y del traslado del crucero a Canarias. Cabo Verde negó su atraque y el Gobierno de España ha autorizado el traslado del barco al Archipiélago.