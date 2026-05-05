El sector consolida su liderazgo como motor de riqueza y genera uno de cada dos nuevos empleos en las islas

El turismo aportó 23.000 millones de euros al PIB de Canarias durante el pasado año 2025. Esta cifra récord impulsó la creación de empleo estable en todo el archipiélago según los datos de Exceltur. El informe destaca la apuesta por la calidad y el notable crecimiento del gasto del visitante nacional.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El turismo aporta ya la mayor parte de la riqueza al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. Esta actividad económica concentró uno de cada dos nuevos puestos de trabajo durante el pasado ejercicio. Las empresas del sector garantizan actualmente una estabilidad laboral superior a la media de otras industrias.

Por cada cien empleos directos, el turismo genera otros treinta y ocho puestos de trabajo en sectores indirectos. Óscar Perelli destaca que estas ocupaciones vinculadas a los servicios no existirían sin el impulso de los viajeros. El Vicepresidente de Exceltur defiende la solidez de este modelo para el futuro de las familias canarias.

El mercado laboral demuestra así una dependencia positiva del dinamismo que muestran los hoteles y servicios relacionados. La formación continua y la especialización permiten que los salarios mejoren al ritmo de los beneficios empresariales. Canarias consolida su posición como un referente internacional en la gestión de talento humano cualificado.

El gasto del visitante marca cifras históricas

Cada turista gasta ya una media de 177 euros diarios durante su estancia en las ocho islas. Este dato refleja el éxito de la apuesta por un modelo de calidad frente a la cantidad. Los ingresos totales por esta vía superan las expectativas iniciales de los analistas económicos más optimistas.

El mercado nacional también muestra un comportamiento excelente con un incremento del gasto superior al 13 %. Los visitantes peninsulares eligen Canarias por su seguridad y la amplia variedad de servicios de alto nivel. Esta tendencia consolida al mercado español como un pilar fundamental para la rentabilidad de los negocios.

Jessica de León resalta el papel clave de los propios residentes en la economía del Archipiélago. El turismo doméstico y regional aporta más de 2.000 millones de euros al balance total del sistema. La Consejera de Turismo valora positivamente que los canarios consuman productos y servicios en su propia tierra.

Innovación y retos para el futuro del sector

La renovación constante de la planta alojativa constituye el principal desafío para mantener la competitividad actual. El sector privado invierte grandes sumas de dinero en modernizar los hoteles y complejos de apartamentos. Estas mejoras atraen a un perfil de viajero con mayor capacidad de gasto y exigencia.

La oferta cultural y gastronómica complementa ahora de forma eficaz al tradicional modelo de sol y playa. Los turistas buscan experiencias auténticas y vinculadas a la identidad propia de cada una de las islas. Esta diversificación permite distribuir la riqueza de manera más equilibrada por todo el territorio insular.

Las administraciones públicas y las empresas privadas colaboran para mejorar la restauración y los servicios complementarios. El objetivo final busca transformar el éxito de las cifras en un beneficio social real para los ciudadanos. Canarias encara el próximo año con la meta de liderar la sostenibilidad en el mercado global.