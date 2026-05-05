La Palma instala sistemas para extraer gases en Puerto Naos y La Bombilla

El Cabildo emplea técnicas de despresurización junto al CSIC para eliminar el CO2 acumulado en las viviendas tras la erupción

El Cabildo de La Palma y el Instituto ‘Eduardo Torroja’ instalan sistemas de despresurización en Puerto Naos y La Bombilla este 5 de mayo. Esta iniciativa busca extraer los gases volcánicos detectados en los núcleos urbanos tras la actividad del Tajogaite. El proyecto utiliza tecnología especializada para captar el dióxido de carbono y garantizar la seguridad de todos los residentes.

Foto de archivo del núcleo turístico de Puerto Naos, de La Palma, con carteles que advierten del peligro que representa la concentración de dióxido de carbono. EFE/Luis G. Morera

El proyecto centra sus esfuerzos en la despresurización del terreno y de las estructuras edificadas. Esta técnica permite captar el CO2 acumulado de forma interna en las viviendas palmeras. Los operarios reconducen el gas de manera controlada hacia el exterior de los inmuebles.

El método consiste en colocar conductos y extractores específicos en puntos críticos de las casas. Los técnicos actúan principalmente en sótanos y plantas bajas por ser zonas de mayor acumulación. El sistema traslada el gas a puntos de evacuación alejados de las estancias habitables.

Finalmente, el dióxido de carbono sale a la atmósfera en condiciones de seguridad para la población. El proceso favorece la disolución natural del componente químico en el aire exterior. Las autoridades aseguran que este procedimiento carece de riesgos para los vecinos de la zona.

Seguridad y respaldo científico

El presidente insular, Sergio Rodríguez, califica este trabajo como una acción fundamental para los vecinos. El objetivo principal consiste en intervenir físicamente en los edificios afectados por el volcán. La corporación busca convertir las casas en espacios técnica y sanitariamente seguros para el uso.

Por esta razón, el Cabildo colabora directamente con expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La institución requiere soluciones con un fuerte respaldo en física edificatoria y patología constructiva. Los científicos aportan su experiencia para validar la eficacia de los sistemas instalados.

Además, el comisionado Héctor Izquierdo destaca la cooperación entre las diferentes administraciones públicas involucradas. Esta unión permite mitigar los efectos de los gases con mayor rapidez y precisión. La Palma consolida así su posición como referente internacional en soluciones ante catástrofes naturales.

Medidas complementarias en la zona

Esta nueva técnica de despresurización refuerza otras acciones preventivas que ya funcionan actualmente. La isla cuenta con una red de sensores para la monitorización continua del aire. Estos dispositivos vigilan los niveles de gas durante las 24 horas del día.

Asimismo, los expertos mantienen activos diversos sistemas de ventilación forzada en los puntos más sensibles. Estos equipos mecánicos ayudan a renovar el aire en espacios cerrados de forma constante. La combinación de tecnologías ofrece una mayor protección a los habitantes de la costa.

En resumen, el Cabildo mantiene su compromiso con la recuperación habitacional de los núcleos afectados. Las labores de control y mitigación siguen un protocolo estricto bajo supervisión científica. La tecnología de extracción de gases representa un paso decisivo para el regreso de la normalidad.