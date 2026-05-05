Joven talento canario que se refleja en la figura de Jorge de la Rosa, cuyo trabajo con inteligencia artificial en el Observatorio de Astrofísica de La Palma es una pieza clave para la observación de los cielos

Informa: Magaly Cáceres / Braulio Carmona

En el corazón del Gran Telescopio Canarias, ubicado en el Observatorio Astrofísico de La Palma en el Roque de los Muchachos, emerge una de esas historias que combinan juventud, talento y ciencia de vanguardia. Jorge de la Rosa, con tan solo 23 años, se ha convertido en una pieza clave en la investigación de los cielos, aplicando la inteligencia artificial al análisis de grandes volúmenes de datos astronómicos.

Su trabajo se sitúa en la primera línea de la innovación tecnológica. Jorge no solo procesa información compleja procedente del telescopio, sino que también participa en la planificación de los bloques de observación nocturna, una tarea crítica que determina qué zonas del cielo se estudian y en qué momento. Esta labor requiere precisión, capacidad analítica y una visión estratégica que optimice el tiempo de observación en uno de los telescopios más avanzados del mundo.

Jorge de la Rosa. Imagen RTVC

La aplicación de algoritmos inteligentes permite transformar enormes cantidades de datos en información útil, acelerando descubrimientos y facilitando el trabajo de la comunidad científica internacional. En este contexto, Jorge representa una nueva generación de investigadores capaces de combinar matemáticas, programación y ciencia para resolver desafíos complejos.

Más allá de su faceta profesional, el joven científico destaca el valor de crecer en un entorno como el de Canarias, donde la protección del cielo nocturno y el fomento del conocimiento científico forman parte de la identidad del territorio.

Su trayectoria refleja el potencial del talento joven en Canarias, consolidando la idea de que la innovación no entiende de edades. Jorge de la Rosa no solo contribuye al avance de la astrofísica, sino que también simboliza el futuro de una ciencia cada vez más ligada a la Inteligencia Artificial, donde los datos se convierten en respuestas.

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