El dispositivo de rastreo amplía su radio de acción mar adentro tras cinco jornadas de labores intensas en el litoral de San Sebastián

El quinto día de búsqueda del buceador desaparecido en San Sebastián de La Gomera desde el pasado viernes marca un cambio de estrategia en el operativo. Las autoridades han incorporado embarcaciones que operan en la zona para ampliar el rastreo mar adentro, con el objetivo de localizar indicios más lejos de la costa.

Declaraciones: Juan Luis Navarro, director insular de la Administración General del Estado en La Gomera

Dentro de este refuerzo destaca la presencia del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que durante la mañana de hoy navegaba bordeando el litoral gomero. Este movimiento supone un despliegue de medios técnicos más avanzado para intentar dar con el paradero del desaparecido.

Un operativo coordinado por tierra, mar y aire

El dispositivo mantiene un despliegue multidisciplinar para cubrir todos los frentes posibles. Actualmente, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias supervisa el área desde el aire, mientras que una embarcación de Salvamento Marítimo trabaja en la superficie del agua.

Parte del operativo del quinto día de búsqueda del buceador de La Gomera / RTVC

En la franja costera, las patrullas en tierra de la Guardia Civil y Protección Civil continúan las labores de vigilancia de forma ininterrumpida. Hasta el momento, las batidas se habían centrado específicamente en la costa de la Playa de la Cueva, situada en la capital de la isla.

Atención a las familias y área de trabajo

Dada la prolongación de la búsqueda y la angustia de los allegados, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha tomado medidas asistenciales. La institución ha activado a un grupo de apoyo psicológico para atender a los familiares del buceador en estos momentos críticos.

A pesar de que el foco inicial del operativo se situaba en el entorno de la Playa de la Cueva, la llegada de nuevos medios busca obtener resultados en zonas más profundas o alejadas del punto de desaparición original.