El nuevo base estadounidense refuerza la plantilla amarilla en el tramo final de la temporada

Brandon Jefferson se incorpora al Dreamland Gran Canaria. El jugador llega con la misión de ayudar al equipo durante las últimas cinco jornadas de la competición liguera. Con este fichaje, el club claretiano busca talento y experiencia para certificar su continuidad en la élite del baloncesto nacional.

Jefferson: «Quería venir al Gran Canaria para ayudarlo a mantenerse en la Liga Endesa» / Dreamland Gran Canaria

Jefferson afronta su primera experiencia en el baloncesto español con una enorme ilusión por demostrar su nivel. El base quiere aprovechar esta oportunidad única para medirse en una de las ligas más potentes de Europa. Por ello, el jugador planea adaptarse rápido al estilo de juego continental y sumar desde el primer momento.

El estadounidense ya conoce la exigencia de enfrentarse a conjuntos de alto nivel durante toda su trayectoria profesional. Sin embargo, el base siente una motivación especial por debutar finalmente en las canchas de la Liga Endesa. Por esta razón, Jefferson muestra una gran ansiedad por retomar los entrenamientos y empezar a trabajar con sus compañeros.

El nuevo refuerzo amarillo confía plenamente en su capacidad para generar juego y aportar soluciones en la pista. Su intención pasa por demostrar que pertenece al máximo nivel y que puede liderar situaciones críticas. Así, el jugador espera cerrar la temporada con un rendimiento sólido que cumpla las expectativas del club.

Compromiso total con el bloque

El jugador destaca la importancia de mantener la unidad del vestuario durante los momentos más difíciles. Según Jefferson, el Dreamland Gran Canaria cuenta con una organización excelente y una plantilla cargada de talento. No obstante, el base insiste en que el éxito dependerá exclusivamente del esfuerzo diario en cada sesión preparatoria.

Jefferson debutó recientemente frente al Barça y ya piensa en mejorar el rendimiento colectivo tras esa derrota. El base pretende aprender rápidamente los sistemas tácticos europeos y la circulación del balón en ataque. Además, el jugador pone el foco en mejorar la intensidad defensiva para ganar los partidos decisivos.

La plantilla debe seguir las instrucciones del entrenador para alcanzar los objetivos marcados en este mes final. El estadounidense considera vital la próxima semana y media de trabajo para conjuntar todas las piezas nuevas. En consecuencia, el equipo afronta el tramo decisivo con la máxima concentración y respeto por el plan técnico.

El derbi como final anticipada

El próximo enfrentamiento contra La Laguna Tenerife aparece marcado en rojo en el calendario del nuevo fichaje. Jefferson hace un llamamiento para proteger la cancha local y sumar una victoria clave ante la afición. Ganar este duelo regional supondría un impulso definitivo para las opciones de permanencia del equipo amarillo.

La preparación para el derbi canario comienza de forma inmediata con sesiones de entrenamiento muy exigentes. El base estadounidense no quiere perder ni un solo segundo en su proceso de integración táctica. Por este motivo, Jefferson pide trabajar duro desde mañana mismo para llegar en condiciones óptimas al encuentro.

La salvación requiere ganar los puntos necesarios para evitar el descenso a final de curso. El jugador reitera su deseo de colaborar en cualquier faceta del juego que el equipo necesite. Finalmente, el base espera celebrar la permanencia junto a la marea amarilla tras una temporada de mucho sufrimiento.