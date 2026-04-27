Unicaja vs Dreamland Gran Canaria | J30 Liga Endesa 25-26

Unicaja vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 29 de abril. Partido correspondiente a la J30 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Unicaja y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este miércoles 29 de abril, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa.

Unicaja vs Dreamland Gran Canaria | J30 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimosexta posición de la clasificación mientras que el conjunto andaluz es octavo en la liga nacional. El Granca ganó en la jornada 28 contra el Basquèt Girona. Mientras que el equipo malagueño llega al encuentro tras ganar ante el Força Lleida en la liga.

Posiciones en la clasificación de Unicaja y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimosexta posición. En cambio, el Unicaja ocupa la octava posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Unicaja y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado tres veces.

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