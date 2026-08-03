El CB Gran Canaria ha alcanzado un acuerdo con el iLERNA Lleida para el el pívot Kur Kuath continúe su carrera profesional en al entidad catalana

El jugador de Sudán del Sur, Kur Kuath, con el Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

Kur Kuath deja de ser jugador del Gran Canaria. El club amarillo ha alcanzado un acuerdo con el iLERNA Lleida para que el pívot de Sudán del Sur continúe su carrera profesional en la entidad ilerdense.

Kuath llegó a Gran Canaria en el verano de 2025 y, durante su etapa como jugador amarillo, ha disputado un total de 29 encuentros en la Liga Endesa esta temporada. En ellos, el interior promedió 6,0 puntos y 2,9 rebotes por partido, convirtiéndose en una de las alternativas del equipo en la pintura.

Además, el jugador participó en nueve encuentros de la Basketball Champions League, competición en la que también tuvo presencia durante el curso.

Ahora, Kuath emprenderá una nueva etapa profesional en el iLERNA Lleida, donde continuará su trayectoria en el baloncesto español. El acuerdo entre ambas entidades pone fin a su etapa en el conjunto grancanario apenas un año después de su llegada a la isla.

El CB Gran Canaria ha querido agradecer públicamente al pívot sudsudanés el trabajo y el compromiso mostrado durante su estancia en el club, al tiempo que le ha deseado «suerte» en su futuro, tanto en el ámbito personal como en el profesional.