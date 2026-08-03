La investigación del FIISC está seleccionada en la última convocatoria de subvenciones de I+D aplicada promovida por la CUCIC y la ACIISI

Aportar nuevas claves científicas en el ámbito de la medicina personalizada y el manejo de patologías crónicas en el archipiélago es el propósito de una iniciativa que ha resultado beneficiaria de la línea de ayudas para proyectos de I+D aplicada del Gobierno de Canarias, gestionada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC) a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Canarias realiza un proyecto para mejorar el pronóstico clínico de pacientes con trasplante renal / Gobierno de Canarias

Se trata del proyecto «Impacto de la enfermedad hepática por depósito graso no alcohólica sobre la inflamación del injerto y la ateromatosis tras el trasplante renal», una investigación liderada por la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) que busca profundizar en los mecanismos patogénicos inflamatorios que comprometen la salud de los pacientes trasplantados.

Innovación médica frente al deterioro crónico del injerto

El trasplante renal (TR) representa actualmente la terapia de elección y de mayor efectividad para las personas que padecen enfermedad renal crónica (ERC). Sin embargo, la supervivencia a largo plazo de estos tratamientos sigue afrontando importantes desafíos médicos: se estima que en torno al 50% de los injertos se pierden a los diez años del procedimiento, ya sea por el fallecimiento del propio paciente o debido a la aparición de la disfunción crónica del injerto (DCI).

Ante este escenario, el estudio de la FIISC explorará de forma pionera cómo influye la enfermedad hepática por depósito graso no alcohólica en los procesos de inflamación del órgano trasplantado y en el desarrollo de la ateromatosis (acumulación de grasa en las arterias). Los resultados del proyecto pretenden abrir nuevas vías para mejorar el pronóstico clínico, perfeccionar el seguimiento postoperatorio y combatir una de las principales causas de pérdida de los injertos hídricos.

Respaldo presupuestario y encaje estratégico en las islas

En el apartado de evaluación científica y técnica, la propuesta de la FIISC obtuvo una destacada calificación de 76,07 puntos, lo que ha permitido asegurar una subvención institucional de 129.786,72 euros para su desarrollo.

Por su naturaleza y objetivos, la investigación posee un notable impacto socioeconómico en Canarias, al incidir de forma directa en una población de pacientes que habitualmente presenta una alta carga de comorbilidad y que requiere un uso intensivo de los recursos sanitarios del archipiélago. El proyecto responde con precisión al área sectorial de Bienestar y Salud, y se alinea con la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3 ampliada), impulsando la generación de conocimiento biomédico de vanguardia en la región.

El estudio se integra dentro de los 17 proyectos que integran esta convocatoria autonómica de I+D aplicada —dotada globalmente con más de 2,5 millones de euros— y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa FEDER Canarias 2021-2027. Con este impulso, el tejido investigador canario consolida su competitividad y sus capacidades de transferencia en el sector de la salud pública.