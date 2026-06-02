Itzael García inventa un método pionero para medir la glucosa sin pinchazos y despierta el interés de decenas de universidades internacionales

El estudiante tinerfeño Itzael García ha diseñado recientemente un innovador proyecto científico para medir la glucosa en sangre a través de muestras de saliva. Este hallazgo busca mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes y evitar los dolorosos pinchazos diarios que sufre su propia madre.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El excelente potencial del joven ha cautivado ya a 36 instituciones académicas de todo el mundo, aunque él prefiere continuar su carrera investigadora en España. Este prometedor investigador canario, con menos de 20 años de edad, lidera un cambio histórico en el ámbito de la medicina preventiva y el bienestar.

Un sistema indoloro inspirado en la familia

El joven científico inventó esta alternativa médica con tan solo 17 años de edad. Su principal motivación nació directamente en su hogar al observar el sufrimiento diario de su progenitora debido a los controles rutinarios.

Por lo tanto, el creador buscaba aliviar ese proceso tan molesto para las personas que padecen esta dolencia crónica. Su propuesta elimina por completo la necesidad de extraer sangre de los dedos de manera constante.

Además, el investigador recuerda que Canarias soporta una de las tasas de diabetes más altas de todo el territorio nacional. Su prototipo ofrece un control eficaz y no invasivo que facilitará el seguimiento médico en los hospitales.

Una alternativa vital para la infancia

El proyecto guarda un beneficio muy especial para los pacientes de menor edad en los centros sanitarios. Los niños y las niñas sufren un rechazo natural hacia las agujas y las pruebas médicas tradicionales.

Por ese motivo, esta tecnología reduce el estrés emocional de las familias durante los análisis obligatorios. El uso de la saliva simplifica el test y aporta una comodidad absoluta en las rutinas de los menores.

Asimismo, la bioquímica apasiona profundamente a este tinerfeño porque desvela los secretos del cuerpo humano. El estudiante adora comprender los procesos internos que rigen el funcionamiento de nuestros órganos vitales.

Éxito académico y proyección internacional

García finalizó el Bachillerato de doble titulación estadounidense y española en el Colegio Nuryana. Su trayectoria destaca por unas calificaciones excelentes y una organización impecable en todos sus proyectos escolares.

De hecho, la Universidad de Toronto en Canadá admitió formalmente al alumno debido a su impecable currículum. Sin embargo, los elevados costes del traslado internacional impiden su marcha en estos momentos actuales.

Por consiguiente, el estudiante continuará su formación superior en España y potenciará la ciencia dentro de nuestras fronteras. Su orgullo canario le impulsa a llevar el nombre del archipiélago por todo el mundo.