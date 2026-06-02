El líder de la Unión Patriótica Cubana busca ayudas en Europa para derrocar a la dictadura de Cuba

Este martes, el líder de la Unión Patriótica Cubana, José Daniel Ferrer, termina su gira por Europa. Con diferentes países se ha reunido buscando apoyos que, según ha explicado a Televisión Canaria, permita terminar con un régimen que considera agotado

El líder de la Unión Patriótica Cubana, José Daniel Ferrer, ha atendido por videoconferencia a Televisión Canaria. Lo ha hecho este martes cuando finaliza una gira por Europa en la que ha buscado ayudas para derrocar a la dictadura de Cuba, el ‘Castrocomunismo‘ como él la llama.

De Europa dice que hay mucha complacencia con el régimen cubano entre los países occidentales, y en España dice directamente que «hay colaboración». Ha encontrado más ganas de derrocar al régimen en los países europeos que fueron comunistas, según ha explicado en la entrevista a Carlos Centurión, periodista de los Servicios Informativos de Televisión Canaria.

Preocupación por la situación de la ciudadanía cubana

Pone el foco en la situación de la ciudadanía cubana, a su juicio pasa más escasez que nunca, e incluso cree que hay más represión que en la Primavera Negra de 2003, tras la cual él mismo acabó en la cárcel hasta que se le cambió la pena por el exilio en Miami.

Considera que el régimen está agotado, pero según ha explicado, no cree que desde dentro vaya a haber ningún golpe, ni entre los militares ni entre los civiles. Según Ferrer, una intervención estadounidense «al estilo Venezuela», será clave para que muchos militares «dejen de apoyar al régimen». Según ha sentenciado durante la entrevista, cree que esa intervención estadounidense, tendrá lugar antes de final de año.

Entrevista completa