El paro bajó en mayo en Canarias en 763 personas, un 0,52 %

Las cifras de personas en paro bajó en Canarias con respecto al mes de abril y también en comparación al mismo periodo del mes anterior

El paro registrado bajó en mayo en Canarias en 763 personas, un 0,52 %, respecto al mes anterior. Esto representa también un descenso interanual del 4,98 %, al reducirse en 7.573 personas respecto al quinto mes de 2025, con lo que el número de desempleados de las islas quedó en los 144.598.

Con la bajada de mayo, se acumulan ya dos meses consecutivos de descensos en el desempleo en el archipiélago canario. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2007.

Más de 210.000 demandantes de empleo

Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el archipiélago contabilizaba al cierre de mayo 216.129 demandantes de empleo. De estos, 38.090 eran ocupados, 22.662 demandantes de empleo con condiciones especiales de trabajo. 155.377 no ocupados, entre los que figuraban 10.779 trabajadores eventuales agrarios subsidiados y 144.598 desempleados.

Por provincias

El desempleo ha bajado en las dos provincias canarias, siendo la mayor caída en Las Palmas, con 397 menos parados, y en Santa Cruz de Tenerife 366 desempleados menos.

La cifra de desempleo llegó a 74.448 personas en la provincia de Las Palmas, donde el paro registrado bajó en mayo en 397, un 0,53 %, en términos mensuales y en 4.541 personas, un 5,75 %, en términos interanuales.

En Santa Cruz de Tenerife los parados ascendieron a 70.150 personas al término de mayo tras bajar en 366, un 0,52 %, respecto a abril y en 3.032, un 4,14 %, respecto al quinto mes de 2025.

Comparativa histórica

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo la mayoría de veces en Canarias (18 veces), mientras que ha subido en 13 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2018.

Por sectores

El paro bajó en Servicios, 655 menos (-0.57%); Construcción, 177 menos (-1.5%); Industria, 57 menos (-1.07%); Agricultura, 22 menos (-0.94%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 148 más (+1.39%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (114.583), Construcción (11.632), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.329), Industria (5.290) y Sin empleo anterior (10.764).

Por sexos y jóvenes

En cuanto a sexos, de los 144.598 desempleados registrados en mayo, 83.077 fueron mujeres, 210 menos (-0,3%), y 61.521 hombres, lo que supone un descenso de 553 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 171 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,2%), mientras que el de las personas con 25 años y más se redujo en 592 desempleados (-0,43%).

Contratación

En cuanto a la contratación, en mayo se registraron 51.926 contratos en Canarias, un 4,7% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 22.808 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,3% inferior a la de mayo del año anterior y 29.118 temporales (un 7,2% menos).

Del número de contratos registrados en mayo, el 56,08% fue temporal (frente a un 54,58% del mes anterior) y un 43,92%, indefinidos (el mes precedente fue un 45,42%).

Nacional

Por otro lado, en el conjunto nacional el paro ha bajado en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo. Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007.

El paro bajó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo País Vasco (-72), Ceuta (-171) y La Rioja (-177) donde menos descendieron, mientras que Andalucía (-9.125) Cataluña (-6.900) y Madrid (-3.834) donde más.