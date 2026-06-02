Trump anuncia que Israel no atacará Beirut

Israel «manda de regreso a las fuerzas que iban a Beirut», asegura Trump, tras una conversación de con Netanyahu

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, como había anunciado después de que el mandatario norteamericano mantuviera una conversación «muy productiva» con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Además, Trump ha anunciado un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar.

Montaña de escombros en Jibchit, en el sur de Líbano, por ataques de Israel. Europa Press/Contacto/Sally Hayden

Las tropas regresan a Israel

«He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro ‘Bibi’ Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso», ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que también ha mantenido una conversación telefónica «con Hezbolá» y «han accedido a dejar de disparar». «Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel», ha explicado.

Tras el anuncio, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha destacado que Trump «ha adoptado nuestra premisa: disparar contra nuestras comunidades implica bombardeos en Beirut». «Eso es lo que significan esas declaraciones», ha subrayado.

Discrepancias en el gobierno israelí

En contraste, el ministro de Seguridad Interior y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha instado a Netanyahu a decir «no» a Trump. «Usted dijo que un primer ministro fuerte le dice ‘sí’ al presidente de Estados Unidos cuando es posible y ‘no’ cuando es necesario. Es el momento de decirle a nuestro amigo ‘no, presidente Trump'», ha publicado en redes sociales.

«Es el momento de hacer lo necesario para atacar a Hezbolá, de desatar las manos de nuestros combatientes y recuperar la seguridad del norte», ha añadido.

Críticas de la oposición

Mientras, desde la oposición, el líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, ha criticado lo que considera sumisión de Israel a Estados Unidos. «Ante todo, estado cliente», ha difundido el líder opositor en sus redes sociales.

Su principal socio, el ex primer ministro Naftali Bennett, ha advertido de que «no hay primer ministro» y ha reprochado a Netanyahu que no haya podido resolver la vulnerabilidad israelí a los ataques con drones de Hezbolá pese a ser una potencia tecnológica y contar «con las mejores mentes del mundo». «Pronto reemplazaremos al gobierno del caos y volveremos a gobernar Israel», ha prometido.

Orden de ataque

Netanyahu ha anunciado durante la jornada que había dado orden de atacar a Hezbolá en Beirut en represalia por los ataques del grupo, como el que costó la vida a un soldado en la zona del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes.

Posteriormente, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación para Dahiyé, los barrios del sur de Beirut, considerado bastión de Hezbolá, en previsión de nuevos bombardeos.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.