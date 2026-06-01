El ministro defiende la continuidad del Ejecutivo español frente a las peticiones de adelanto electoral formuladas por la oposición

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, garantizó en la mañana de este lunes que el Gobierno de España agotará la actual Legislatura. El representante estatal respondió así a los partidos de la oposición, quienes exigen elecciones anticipadas por las investigaciones judiciales a miembros del PSOE.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática mantuvo un encuentro de trabajo con los miembros del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Durante la cita, el representante estatal transmitió un mensaje de total estabilidad política e institucional para el país. Asimismo, el dirigente socialista rechazó de forma tajante la posibilidad de convocar comicios en los próximos meses.

Por otra parte, el ministro analizó la situación de las distintas investigaciones judiciales que afectan actualmente a miembros del partido socialista. Torres afirmó con rotundidad que estos procesos penales se encuentran todavía en una fase que definió como embrionaria. Por este motivo, el político canario pidió paciencia y respeto institucional para el correcto desarrollo del trabajo de los tribunales.

Además, el representante del Ejecutivo central mostró su absoluta confianza en la inocencia de los compañeros de formación que están bajo investigación. El ministro recordó que otros presidentes nacionales actuaron igual ante las intervenciones de las fuerzas de seguridad estatales. Por lo tanto, Torres reiteró el apoyo de su organización a las labores de la UCO y de la UDEF.

Avances económicos para el archipiélago

En el plano estrictamente económico, la reunión sirvió para compartir información relevante sobre las herramientas financieras de la comunidad autónoma. El ministro detalló los importantes avances normativos que ha logrado el Gobierno de España en la Reserva para Inversiones de Canarias.

Los asistentes al encuentro abordaron el impacto de las crisis internacionales en el sector comercial de la región. El dirigente estatal expuso los detalles sobre las compensaciones destinadas a paliar las consecuencias derivadas de la Guerra en Irán. Estas ayudas estatales buscan proteger el tejido productivo canario frente a la inestabilidad de los mercados exteriores.