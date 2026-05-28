Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha hablado sobre los avances en cooperación aeroportuaria con Canarias y defiende la actuación del Gobierno en la crisis del hantavirus y niega «imposiciones» a Clavijo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha adelantado este jueves que «antes de que acabe el verano» se celebrará una comisión mixta para abordar el traspaso de competencias aeroportuarias a Canarias, dentro de las negociaciones abiertas entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). – Alberto Ortega – Europa Press

Durante los Desayunos Informativos de Europa Press, Torres ha explicado que el objetivo es avanzar hacia un modelo «de máximos» similar al pactado con el País Vasco, aunque ha advertido de que los procesos de transferencia «no serán cortos».

El ministro ha recordado que Canarias tardó cerca de dos años en completar el traspaso de la gestión del litoral y ha señalado que las negociaciones sobre infraestructuras aeroportuarias requerirán de diálogo entre administraciones.

En este sentido, ha detallado que el modelo planteado contempla órganos paritarios entre administraciones, informes y mecanismos de coordinación similares a los acordados recientemente con el Gobierno vasco.

Gestión del hantavirus

En paralelo, el ministro ha defendido la actuación del Gobierno durante la reciente crisis sanitaria derivada de la llegada a Canarias de un barco afectado por hantavirus y ha rechazado las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, sobre una supuesta «imposición» del Ejecutivo.

Según ha relatado, el martes previo a la llegada del barco se informó inicialmente al Gobierno canario de que la embarcación no tenía previsto atracar en España, aunque horas después la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su traslado al puerto español más cercano por razones sanitarias y logísticas, lo que situó a Canarias como destino.

En este marco, Torres ha explicado que Clavijo mostró su desacuerdo con esa decisión y defendió públicamente otras alternativas, aunque posteriormente ambas administraciones acordaron conjuntamente que el barco permaneciera en el puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta las siete de la tarde del lunes siguiente.

«El acuerdo estaba cerrado y en esa reunión participó el Gobierno de Canarias«, ha afirmado el ministro.

Discrepancias con Clavijo

Asimismo, ha criticado que Clavijo asegurara posteriormente que había «autorizado el fondeo» del barco y ha calificado esas declaraciones de «error supino». «¿Qué hubiese hecho si el puerto fuera competencia del Gobierno de Canarias? ¿Hubiese dejado el barco a su suerte?», cuestionó.

Torres ha defendido además que España actuó de manera «modélica», avalada por la OMS y las instituciones europeas, y ha pedido «rebajar la tensión» política en un contexto especialmente sensible tras la pandemia.

«El virus que más se contagia es el miedo», ha afirmado antes de señalar que los responsables públicos deben transmitir «calma» y evitar alimentar la «histeria».